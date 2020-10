Corinna Kirchhoff – Auf dem Weg zur Selbsterkenntnis

Probenpause am Berliner Ensemble. Corinna Kirchhoff genießt unter den Bäumen im Hof die herbstliche Sonne und erzählt von ihrer neuen Bühnenrolle. An diesem Donnerstag feiert sie als Frau Helene Alving Premiere in Henrik Ibsens „Gespenster“. Sein wohl düsterstes Gesellschaftsdrama. Es geht um die Sünden der Väter und fatale Lebenslügen. In einer Inszenierung der slowenischen Regisseurin Mateja Koležnik, die das gegenwärtige Social Distancing zum Konzept erhebt. „Die Figuren sind physisch isoliert. Die Corona-Regel übersetzt sich in eine andere Form von Getrenntheit, die in Bezug auf die Figuren im Stück greifbar wird“, erklärt Corinna Kirchhoff.

Jedes Detail muss perfekt choreografiert und getimt werden

Ibsen hat sie schon zwei Mal mit Regisseurin Andrea Breth gemacht. „Hedda Gabler“ an der Schaubühne und „John Gabriel Borkmann“ am Schauspiel Frankfurt. „Das waren jeweils sehr schöne Arbeiten“, erinnert sie sich. Der Ibsen von Mateja Koležnik, die Corinna Kirchhoff sehr schätzt und mit der sie jetzt zum zweiten Mal arbeitet, verspricht allerdings sehr ungewöhnlich zu werden.

Wenn die Schauspielerin davon erzählt, gerät sie geradezu ins Schwärmen: „Es gibt eine Tendenz im Theater, sich fast journalistisch heutige Themen zu greifen und zu verhandeln. Hier aber ist ein ästhetisches System gefunden worden, mit sehr spezifischen Gesetzen – auch für die Spielweise: Man gelangt von der Form aus nach ,Innen’ zu den Gehalten.“ Dafür muss Corinna Kirchhoff einiges auf sich nehmen, denn schließlich muss jedes Detail perfekt choreografiert und getimt werden. Jede Geste, jede Bewegung, jeder Satz. „Schwere, anstrengende Proben wie selten“, gesteht die gebürtige Düsseldorferin.

Kirchhoffs Biografie ist gespickt mit berühmten Theater-Namen

Sie muss es wissen. Debütierte die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin doch bereits 1983 mit einem Paukenschlag an der Schaubühne in Peter Steins legendären „Drei Schwestern“. 1996 kürte sie die Zeitschrift „Theater heute“ zur „Schauspielerin des Jahres“. Ihre Biografie ist gespickt mit berühmten Theater-Namen. Jürgen Gosch etwa oder Günter Krämer. Kirchhoff hatte Engagements an allen großen Bühnen wie dem Wiener Burgtheater und dem Schauspielhaus Zürich. 2017 kam sie mit Oliver Reese, dem Intendanten des BE, aus Frankfurt nach Berlin zurück. Ihrer Heimatstadt, in der sie immer gelebt hat, wenn sie nicht anderswo auf der Bühne stand.

Ein Glück für Berlin. Denn Corinna Kirchhoff nähert sich ihren Charakteren behutsam suchend. Wie nun der Frau Helene Alving. Uraufgeführt 1882, schildert „Gespenster“ das Endstadium einer Familientragödie im Haus der Witwe Alving. sie möchte das Ansehen ihres verstorbenen Gatten mit einem Kinderheim ehren. Dabei war er ein Trinker, der jeder Frau nachgestiegen ist. Nach außen hin hat Frau Alving die bürgerliche Fassade stets aufrechterhalten. Doch insgeheim hat sie beim Pastor Manders Schutz gesucht. Doch der trieb sie selbstgerecht zurück in ihre unglückliche Ehe. Nun, 30 Jahre später, werden die Protagonisten von den Gespenstern der Vergangenheit eingeholt.

Der Mut von Frau Alving fasziniert Corinna Kirchhoff

„Dieser Frau ist alles angetan worden. Sie hat eigentlich ihr ganzes Leben geopfert“, weiß Corinna Kirchhoff. „Im Laufe des Stückes vollzieht Frau Alving aber eine feine Bewegung. Hin zu einer stufenweise Selbsterkenntnis, mit der sie sich Zug um Zug gegen die Erwartungen der Gesellschaft stellt. Frauen hatten und haben viel damit zu tun, die Erwartungen anderer zu erfüllen, damit beginnt sie aufzuhören.“

Der Mut von Frau Alving, die sich von ihrem alten Ich und rigider Pflichterfüllungen verabschiedet, fasziniert Corinna Kirchhoff. Eine Freundin hat ihr neulich ein Zitat von Ibsen geschickt, das sie in ihrem herrlich aus der Zeit gefallenen Tastenhandy sucht und vorliest: „Und in seiner Lebensführung sich selbst realisieren, das ist, meine ich, das Höchste, was ein Mensch erreichen kann. Diese Aufgabe haben wir alle. Aber die allermeisten verpfuschen sie.“

„Es gibt wenige Rollen für ältere Frauen“

In diesem Sinne würde sie Frau Alving verstehen wollen: „Sie macht einen Spalt auf zwischen sich und dem, was sie gelebt hat. Sie beginnt alles infrage zu stellen. Sodass eine Perspektive entsteht, als könnte diese Frau doch noch mal wachsen, sich befreien, etwas aus ihrem Leben machen, zur Lebensfreude gelangen. Aber der Lauf der Dinge holt diese mögliche Zukunft ein, sie ist sozusagen zu spät aufgebrochen.“

Frau Alving ist übrigens einer der seltenen Bühnenparts für Schauspielerinnen jenseits der 50. „Es gibt wenige Rollen für ältere Frauen. Die bleiben unsichtbar, werden weniger erzählt. Der Verlust der vermeintlichen Attraktivität sei ein Grund dafür, sagt man. Ich bin eine alte Frau und weiß, wovon ich rede“, so die 62-Jährige. In letzter Zeit hat Corinna Kirchhoff einige ältere Frauen gespielt: „Zur Selbsterkenntnis zu gelangen aber, wird in der weiblichen Position selten erzählt. In der männlichen natürlich häufig.“ Da ist die Alving anders. Man darf gespannt sein, was die Ausnahme-Schauspielerin Corinna Kirchhoff aus dem komplexen Charakter macht.

Berliner Ensemble, Bertolt-Brecht-Platz 1, Mitte, Tel. 28 40 81 55. Premiere: Donnerstag, 8. Oktober 2020, 19.30 Uhr.