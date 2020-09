Lustig-lüsterne untote Helden reiten mit der Walküre

Brünnhilde (Nina Stemme, links) und Brünnhilde (Lise Davidsen) bei der Aufführung der „Walküre“ in der Deutschen Oper

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Gewaltig in ihrer Bildwirkung ist die braune lederne Kulisse, die die Neuinszenierung von Richard Wagners „Walküre“ an der Deutschen Oper umgibt. Wie Regisseur Stefan Herheim die Riesenmauer aus altmodischen Lederkoffern am Vorabend von Wagners Tetralogie „Der Ring des Nibelungen“ einführt, wissen wir nicht – aufgrund der Covid-19-Pandemie ist „Das Rheingold“ Ende der letzten Spielzeit ausgefallen und muss später nachgeholt werden.