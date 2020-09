Schauprozess in einer Schulaula

Vor Beginn des Stückes wird man mithilfe einer App an die Diktatur herangeführt, um die dystopische Welt verstehen zu können, in der Mia Holl (Laura Eichert) lebt, eine wohlerzogene Bürgerin. Mia sitzt auf dem Tisch in der Aula des Heinz-Berggruen-Gymnasiums, wo die Inszenierung des Jungen Deutschen Theaters stattfindet. Ein orangener Ganzkörperanzug signalisiert Gefangenschaft und Grenzen. Kontrolliert von dem Gesundheitssystem „Methode“ und der gesundheitsvernarrten Autorin Kramer (Javeh Asefdjah) muss Mia täglich ihr Ernährungsprotokoll einreichen und ihre Sportübungen durchstehen. Nach dem Tod ihres Bruders, der unschuldig wegen Mordes im Gefängnis saß und sich dort das Leben genommen hatte, ist Mia von der Bahn abgekommen und hat die Regeln des Staates missachtet. Nun wird sie aufgrund ihrer Verstöße angeklagt und kommt vor Gericht.