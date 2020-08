„Exil“: Verstörendes Drama über das Fremdsein in der Fremde

„Exil“ ist der Film zur Stunde. Darin fühlt sich ein Mann mit Migrationshintergrund zunehmend gemobbt. Was ist wahr, was ist Wahn?

Der Mann schwitzt seinen Hemdkragen nass. Aus Angst? Es kann auch einfach am Sommer liegen. Aber die Straße, die Vorstadt, durch die er läuft, ist geisterhaft leer. Als ob man ihn schneiden wolle. Das kann auch Zufall sein. Oder Einbildung. Eines Tages aber hängt eine tote Ratte an der Gartentür. Xhafer (Mišel Matičević) hat Angst vor Ratten. Das hat er auch in seiner Personalakte angegeben.

Der Mittvierziger fühlte sich immer schon geschnitten. Nicht ganz ernst genommen. Und gemobbt. Weil er einen Migrationshintergrund hat und sein Name schwer auszusprechen ist. Immer wieder wird er als einziger nicht informiert, wenn eine Betriebsversammlung in einen anderen Konferenzraum verlegt wird.

Immer wieder auch kommt eine Mail, die an alle Angestellte verschickt wurde, nicht bei ihm an. Aber keiner will das glauben. Auch seine deutsche Frau Nora (Sandra Hüller) nicht. Bislang konnte man denken, sie habe recht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt hängt da diese Ratte. Und etwas in Xhafer implodiert.

„Exil“: Der Trailer zum Film

Auch im Lift, zusammen mit seinen Kollegen, fühlt sich Xhafer völlig ausgeschlossen.

Foto: Alamode

Der Mann, der aus dem Kosovo kommt, führt eigentlich ein ganz behagliches Leben. Als Pharmaingenieur hat er es in einer typischen deutschen Vorortsiedlung zu einem bisschen Wohlstand gebracht, mit Frau, Kindern und Eigenheim. Das mag spießbürgerlich sein. Aber er ist ein Teil der Gesellschaft.

Die Ratte indes überzeugt ihn vom Gegenteil. Fortan sind seine Sinne geschärft. In jedem falschen Wort, jedem so dahin gesagten Wort wittert er eine Beleidigung, eine Demütigung. Und wird immer aggressiver.

Völlig zurückgenommenes Spiel

„Exil“ ist das Psychogramm eines vermeintlich integrierten Mannes, der doch nie ganz angekommen ist in seiner neuen Heimat. Regisseur und Drehbuchautor Visar Morina verarbeitet in seinem Film eigene Erfahrungen, wie er in Deutschland mit Migrationshintergrund behandelt wurde. Auch sein Star könnte davon erzählen: Mišel Matičević, ein deutscher Filmstar mit kroatischem Hintergrund.

Die Geschichte wird ganz aus der Perspektive seiner Figur erzählt. Dabei agiert Mati­čević, sonst ein sehr physischer Schauspieler, ungewohnt zurückgenommen. Die Miene sto­isch, der Gang gebeugt, als ginge er zum Schafott, die Lippen oft nur ein Strich, wie zusammengenäht, unfähig, sich zu vermitteln. Immer wieder läuft er durch lange, leere Straßen. Oder lange, leere Gänge, die sein Alleinsein, sein Ausgestoßensein unterstreichen. Was das monotone Tocken auf der Tonspur nur verstärkt.

Selbst von seiner Frau Nora (Sandra Hüller) fühlt er sich zunehmend entfremdet.

Foto: Alamode

Dabei lässt der Film bewusst offen, was davon noch wahr ist und was schon Wahn. Ob Xhafer wirklich ausgegrenzt wird oder ob er sich schon selbst soweit in die Rolle eines Mobbingopfers hineinsteigert, dass er überall nach einer Bestätigung dafür sucht. Und in Paranoia verfällt.

Dabei wird dieser Xhafer durchaus nicht als reiner Sympathieträger dargestellt. Er hintergeht seine Frau. Wacht eifersüchtig, ja kontrollsüchtig über sie. Und wird dabei auch laut. Und sogar handgreiflich. Was dann nur die Vorurteile, unter denen er leidet, zu bestätigen scheint. Dass ein „Südländer“ sich halt nicht beherrschen kann.

Eine beklemmende Psychostudie

Doch es bleibt nicht bei der einen Ratte am Gatter, irgendwann steht auch der Kinderwagen vor dem Haus in Flammen. „Exil“ ist eine beklemmende Psychostudie über einen Mann, der nicht nur ins Ausland gegangen ist, sondern auch ins innere Exil geht. Ein Film, der zugleich deutlich macht, dass es nicht nur offene Fremdenfeindlichkeit gibt, sondern auch subtilere Formen, wenn man sich über jemanden lustig macht oder wie ein Kind behandelt.

Ein Film, der bestens in unsere Zeit passt, wo überall immer mehr fremdenfeindliche Übergriffe verzeichnet werden. Aber auch jeder Zuschauer, der sich für tolerant und offen hält, wird sich danach bestenfalls fragen, ob er nicht doch ab und an Verhaltensformen anwendet, die falsch verstanden werden könnten. Schon damit hätte der Film viel erreicht. Peter Zander

Drama D/Belgien/Kosovo 2020 121 min., von Visar Morina, mit Mišel Matičević, Sandra Hüller, Rainer Bock