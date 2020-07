„Eine angenehme Vollbremsung“

Die Architekten Frank Barkow und Regine Leibinger in der Installation „Between Two Walls“.

Das renommierte Berliner Architekturbüro Barkow Leibinger reflektiert 25 Jahre seines Schaffens im Haus am Waldsee.

Jene, die über Kunst schreiben und sprechen, spielen gern mit Begriffen, von denen die Betrachter und Betrachterinnen im besten Fall nur eine vage Idee haben: der Raum, die Form, das Innen und Außen. Mit der Architektur muss man konkreter werden: Raum begreift, wer in ihm steht und ihn berühren kann. In Sand gegossene Leichtbetonwände haben eine raue, kalte Oberfläche. Und hätte man beim Eintritt in die Schlucht zwischen diesen Wänden nicht die Neuartigkeit des Materials erkannt, fast hätte man gedacht, man befände sich zwischen zwei maroden Berliner Häusern der Nachkriegsjahre.