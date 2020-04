Irgendwann hat Ralle die schöne Beate so weit, dass sie mit ihm einen Spaziergang macht. Die beiden laufen durch den Park, da sieht Ralle, wie zwei Pfandflaschen aus dem Mülleimer herausschauen. Er zeigt auf die Sterne und den Mond, redet irgendetwas Romantisches daher, damit Beate abgelenkt ist. Dann greift Ralle mit der rechten Hand nach den Flaschen. Beate sagt noch, dass sie das romantisch finde – und als sie sich umdreht, steckt Ralle bis zum Unterarm im Mülleimer.

Ralle erzählt seinem Kumpel Hannes diese Geschichte, als sie an der Bushaltestelle sitzen. Er benutzt dabei den typischen Brandenburger Dialekt und wird von Hannes immer wieder unterbrochen: „Nee, haste nicht!“ Die beiden sind irgendwie Ende 40, tragen beide Klamotten, die genauso gut zu Hause, auf der Baustelle oder auf dem Arbeitsamt passend wären. Sie reden sich so in Rage, dass Ralle eine volle Bierdose nach dem struppigen Hund Maik wirft. Der rennt weg, also müssen die beiden in den Wald…

Serie „Warten auf’n Bus“ in acht Folgen

Das alles ist ein ziemlich bitterer Stoff, den die Serie „Warten auf’n Bus“ da in acht Folgen präsentiert. Noch dazu sitzen die beiden mit Unterbrechungen wirklich die ganze Zeit über an einer Warteschleifen-Endhaltestelle, mitten im Acker. Aber zugleich ist diese neue RBB-Serie eine grandiose Komödie über zwei frotzelnde Kerle, die mit ihrer Männlichkeit zu kämpfen haben. All das funktioniert, weil die Dialoge (Drehbuch: Oliver Bukowski) geschliffen sind, weil die interessanten Biografien von Hannes und Ralle Folge für Folge aufgeschlüsselt werden – und weil die Schauspieler ganz offensichtlich Bock darauf hatten, genau so etwas so zu drehen.

Ronald Zehrfeld (Johannes) und Felix Kramer (Ralf) kennen einander noch aus den 90er-Jahren, als beide in Köpenick mit gemeinsamen Freunden zum See fuhren. „Wir haben damals jedenfalls ordentlich vom Keks abgebissen“, sagt Ronald Zehrfeld. „Das war diese wilde Zeit, als es noch keine Registrierkassen gab und der Kuchen noch verteilt wurde.“ Bei der Schauspielausbildung trafen sich die beiden gebürtigen (Ost-)Berliner wieder.

Ihn habe an der Rolle gereizt, sagt Felix Kramer, dass nicht einer dem anderen überlegen sei, sondern beide Stück für Stück ihre Stärken und Schwächen offenlegten – „wie in einer richtigen Freundschaft eben.“ Außerdem konnten beide improvisieren, so dass sie heute kaum wissen, was im Drehbuch stand und was ihnen gerade so einfiel. Gemein ist Ralle und Hannes, dass sie auf jeden Fall nicht Gewinner der Wiedervereinigung sind. „Du bist doch hier der Dipl-Ing!“, brüllt Hannes zu Ralle, und der winkt ab: „Dit is seit 15 Jahren doch Verjangenheitsform!“ Sie haben Hängebacken, Hackfresse, ein Frisurproblem und kein Selbstvertrauen. Deshalb sitzen sie auch an der Bushaltestelle. Beide würden gern die Busfahrerin (Jördis Triebel) kennen lernen. „Die is oberste Liga. Nüscht für Sterbliche.“

Diese Themen und Biografien sollten erzählt werden

Ronald Zehrfeld findet es an der Zeit, dass diese Themen und Biografien erzählt werden. „Ich konnte mich sofort identifizieren mit der Rolle“, sagt er. „Schon beim Lesen des Drehbuchs waren die vielen Zwischentöne hörbar, die in den Rollen stecken.“ Felix Kramer geht noch einen Schritt weiter und sieht in den Gesprächen eine große Poesie: „Das ist zwar sprachlich aus dem Bordstein gekratzt, aber so wird eine ganze Generation greifbarer gemacht, als das Politiker und Museen geschafft haben.“

In der Tat sind Langzeitarbeitslose, Ex-Alkoholiker und verlassene Ehemänner selten Hauptfiguren in einer Serie. Sie kommen in Zeitungsartikels als die „Abgehängten“ vor und haben selten ein Gesicht. Dass aus Männern in der Ost-Provinz nicht zwangsläufig Rechtsradikale werden müssen, sich aber sehr wohl mit dem Thema auseinandersetzen müssen, auch das thematisiert die Serie ebenfalls auf elegante Art, fast mit einem „erhobenen Mittelfinger“. Man kann sagen: An dieser Bushaltestelle kommt irgendwann alles vorbei, oder wie es Ralle formulieren würde: „Hier is dit Tor zur Welt, die verdammte Schnittstelle zwischen Pampa und intelljentet Leben.“

Felix Kramer nennt die beiden Typen „zwei große desolate Baustellen, zwei Baustellen Made in Brandenburg“. Aber er will auch daran erinnern, dass jeder im Freundeskreis sicherlich einen „Ralle“ hat. „Und man weiß nicht, ob der morgen wieder an der Bushaltestelle sitzt oder doch tot zuhause liegt.“ Er findet auch, dass die beiden mit ihren Endlos-Gesprächen auch deshalb genau in die Zeit passen. Er ertappe sich ja selbst dabei, ständig Podcast zu hören. „Da spricht ein Wissenschaftler mit einem Musiker, und heraus kommt ein echt gutes Gespräch.“ Genau so hoffen die beiden Schauspieler, dass die Serie ankommt und verstanden werde. „Die Bushaltestelle ist ja ein geschützter Raum“, sagt Ronald Zehrfeld, „wie ein Café in Brandenburg, dass leider schließen musste, weil zu wenig Gäste kamen.“

Als Hannes flüchtet sich Zehrfeld in der Serie immer in Omas Sinnsprüche und Film-Zitate, ein kluger Kniff, die recht ernsten Themen aufzulockern. In guten Momenten erinnert es an die Kultdialoge aus „Pulp Fiction“, der sich ja auch sehr frei bei Popkultur und Platon bediente. „Kein Geld zu Haus, fliegt die Liebe zum Fenster raus“, zitiert Hannes irgendwann Oma. Oder Aristoteles: „Jeder sucht sein Unglück, und dabei sollte man ihn nicht stören.“ Um Ralle nach der Mülleimer-Geschichte aufzumuntern, beschreibt Hannes diese Werbung von Ferrero Küsschen. „Weeßte noch, da versteckt der die Packung hinter der Couch und wird von seinen Freunden dafür gefeiert.“ Ralle: „Na wat, willst du mich jetzt küssen oder was?“ Hannes: „Nein, Mann! Denk doch ma nach!“