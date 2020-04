Intendant rechnet mit zwei Millionen Euro Verlust monatlich

Die großen Theater müssen weltweit mit der Corona-Krise umgehen. Kurzarbeit gibt es am Opernhaus Zürich wie im Wiener Burgtheater, die New Yorker Met hat ihr Orchester ab April unbezahlt freigestellt. Der Cirque du Soleil, der eigentlich Ende Oktober eine Spielstätte am Potsdamer Platz eröffnen will, hat dem Wirtschaftsmagazin „Forbes“ zufolge 4600 Mitarbeiter entlassen. Der Friedrichstadt-Palast hat bereits die Premiere der neuen Show aufs kommende Jahr verschoben und will „Vivid“ weiterspielen. Intendant Bernd Schmidt muss weitere Einschnitte ankündigen.

Herr Schmidt, was passiert noch im Friedrichstadt-Palast, wie viele Mitarbeiter erhalten alles am Leben?

Berndt Schmidt Das Haus ist noch belebt, aber natürlich ausgedünnt. Die Leute sollen möglichst zu Hause bleiben. Wir alle zusammen sind – inklusive Minijobs – 467 Menschen am Haus. Von denen sind seit vergangener Woche 300 in Kurzarbeit. 59 Mitarbeiter, vor allem in der Ticket-Hotline oder Personalbuchhaltung, sind voll beschäftigt. Das Ballett und Showband sind zu 90 Prozent in Kurzarbeit. Im Haus ändert sich die Anwesenheit etwa der Techniker nach besonderen Dienstplänen. Wir haben verschiedene Teams, die sich möglichst nicht begegnen und vielleicht anstecken sollen. Aber von Corona-Infektionen unter den Mitarbeitern weiß ich bislang noch nichts, ein paar wenige sind in Quarantäne.

Mit welchen Verlusten rechnen Sie für den Friedrichstadt-Palast durch die Corona-Krise?

Im Moment wird immer der 20. April als Datum genannt, wobei ich persönlich davon ausgehe, dass es dabei nicht bleiben wird. Mit jedem Monat, den wir nicht spielen, verlieren wir rund zwei Millionen Euro an Einnahmen. Im März und April sind es bereits knapp vier Millionen Euro. Beim Friedrichstadt-Palast ist es so, dass er sich 80 Prozent seines Etats selber erwirtschaftet. Bei den Staatstheatern ist es umgekehrt, die haben 80 bis 85 Prozent ihrer Kosten durch die öffentlichen Zuwendungen abgedeckt und müssen im Jahr nur noch fünfzehn Prozent hinzuverdienen. Insofern ist klar, dass jeder spielfreie Monat bei uns sehr ins Kontor schlägt.

Es gibt wohl kein Haus in Berlin, dessen Ensemble so international ist. Sind alle Mitwirkenden noch in der Stadt oder in aller Welt verstreut?

Da die Schließung zunächst nur bis zum 19. April kommuniziert ist, sind alle, die bei uns angestellt sind, hier in Berlin. Niemand ist in sein Heimatland geflogen. Man käme im Moment auch kaum noch weg. Es gibt auch keinen Grund, alle werden bezahlt.

Auf welche Durststrecke haben Sie Ihre Mitarbeiter intern eingestimmt?

Ich habe ihnen gesagt, dass ich es nicht weiß, aber nicht denke, dass wir ab dem 20. April wieder spielen. Keiner kann die Entwicklung voraussagen.

So ein Theater ist ein Organismus, wie lange wird es dauern, den wieder in Gang zu setzen?

Das geht nicht von heute auf morgen. Sechs Wochen Stillstand sind kein Problem. Aber danach wird es problematisch, wenn die Tänzer und die Artisten nicht proben können. Dann braucht man mehrwöchige Proben, um die Show wieder aufzufrischen. Es geht um die Sicherheit und die Gesundheit der Mitwirkenden, die nicht überfordert werden dürfen. Ich denke, zwei Wochen Vorbereitung braucht es. Aber wir werden es auch rechtzeitig vorher erfahren.

Ihr Haus ist Teil einer Flaniermeile und lebt auch vom Tourismus. Der ist aber völlig zum Erliegen gekommen.

Man muss davon ausgehen, dass der Tourismus nicht sofort das Niveau von vorher erreichen wird. Wir hatten zehn bis fünfzehn Prozent internationale Gäste. Mit denen rechnen wir in diesem Jahr nicht mehr. Der Anteil von Berlinern und Brandenburgern liegt bei 50 Prozent, der Rest sind Touristen aus anderen Bundesländern. Möglicherweise werden in diesem Jahr viele ihren Urlaub im Inland machen, das könnte dem Berlin-Tourismus zu Gute kommen. Aber das sind alles spekulative Annahmen.

Wie kommen Sie dann darauf?

Erinnern wir uns daran, als Air Berlin Pleite ging. Es hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis die Konkurrenten die ausgefallenen Linien übernommen haben. Und das, obwohl die anderen Fluggesellschaften zu dem Zeitpunkt völlig funktionstüchtig waren. Das sind jetzt aber alle nicht. Es wird einige Monate dauern, bis sie den Betrieb wieder hochgefahren haben und sich alle Strecken ergänzen. Wo also sollen die internationalen Gäste für den Friedrichstadt-Palast herkommen?

Bleibt die Frage nach den Risikogruppen in Ihrem Publikum. Was sind Ihre Überlegungen?

Wir spielen gerade mehrere Modelle durch. Grundsätzlich würde ich Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, raten, mit Ticketbuchungen zurückhaltend zu sein. In einem unserer Szenarien überlegen wir, nicht alle Plätze zu verkaufen. Dann wären zwei Plätze besetzt, zwei frei, so eine Art Schachbrettmuster. Damit man nicht neben unbekannten Menschen sitzen muss. Ich vermute auch, so lange es keine Schutzimpfungen gibt, wird das Publikum Mundschutz tragen. An das Bild werden wir uns schnell gewöhnen.

Wie ist in der Krise Ihr Kontakt zum Senat?

Das Land Berlin ist ja Gesellschafter und im Aufsichtsrat. Ich habe einen kurzen Draht zum Kultursenator Klaus Lederer und zum Kulturstaatssekretär Torsten Wöhlert. Hut ab! Sie leisten eine beeindruckende Arbeit in einer Situation, auf die keiner wirklich vorbereitet war – außer den Virologen vielleicht. Der Friedrichstadt-Palast ist die größte Bühne des Landes Berlin. Wir hatten zuletzt 545.000 Gäste im Jahr. Das sind mehr als zwei Opernhäuser zusammen. Es ist allen bewusst, dass unser Haus über Berlin hinausstrahlt. Und allen ist bewusst: Aus dieser Krise kommen wir alleine nicht raus.