Die neue Berlinale: Weniger Filme, aber doppelter Wettbewerb

Die Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und der künstlerische Direktor Carlo Chatrian bei der Berlinale-Pressekonferenz am M ittwoch in Berlin.

Die 70. Berlinale (20. Februar - 1. März) wird eine düstere. Das hat der neue künstlerische Leiter Carlo Chatrian am Mittwoch auf der Berlinale-Pressekonferenz prophezeit. Die Filme sollen abbilden, was derzeit in der Welt geschieht. Der Glamour-Faktor spielt auf diesem Filmfestival dagegen eine geringere Rolle. Welche Stars zu erwarten sind, das soll verlässlich erst in einer Woche bekannt gegeben werden, ebenso, wer neben dem Präsidenten Jeremy Irons in der Internationalen Jury sitzen wird.

Unter der neuen Leitung wird es einige Veränderungen geben. Das Programm wurde deutlich verschlankt von 420 Filmen des Vorjahrs auf 340. Im Wettbewerb laufen nur noch 18 Beiträge, dabei laufen keine außer Konkurrenz. Für diese Sparte dient nun die alte Sektion Berlinale Special Gala.

„Ziel ist nicht, die Berlinale zu verändern“

Dafür hat Chatrian mit „Encounters“ einen zweiten Wettbewerb eingerichtet, der neue Erzähl- und Produktionsformen abbilden soll. Davor ist ja eigentlich das Internationale Forum da, und es gibt auch schon den Alfred-Bauer-Preis dafür. Wie die nebeneinander existieren sollen, muss sich erst noch zeigen. Und wer all das schauen soll, auch: Bei „Encounters“ laufen 15 Filme, insgesamt also buhlen 33 Filme um eine Auszeichnung. Für den zweiten Wettbewerb werden allerdings keine Bären, sondern Plaketten verteilt.

Die neuen Chefs stellen sich der Presse. Mit dieser Rolle fremdeln sie allerdings noch etwas.

Foto: Britta Pedersen / dpa

„Unser Ziel war es nicht, die Berlinale zu verändern“, so Chatrian am Mittwoch in Berlin., „sondern die Geschichte des Festivals weiterzuführen.“ Tatsächlich finden sich im Wettbewerb viele Bekannte wieder, die man noch aus Kosslicks Ära kennt. So stellt etwa Sally Potter „The Roads Not Taken“ mit Javier Bardem und Salma Hayek vor und Abel Ferrara „Siberia“ mit Willem Dafoe. Auch der Südkoreaner Hong Sangsoo ist mit „The Woman Who Ran“ bereits wiederholt im Wettbewerb vertreten.

Die neuen Leiter verstehen sich als Brückenbauer

Das deutsche Kino ist mit zwei Filmen im Wettbewerb vertreten: Burhan Qurbani zeigt zehn Jahre nach seinem „Shahada“-Einstand im Wettbewerb „Berlin Alexanderplatz“ und Christian Petzold seinen neuen Film „Undine“ mit Paula Beer. Petzold-Muse Nina Hoss ist ebenfalls vertreten, aber mit einem anderen Film: dem Schweizer Beitrag „Schwesterlein“, der in Berlin gedreht wurde und in dem Nina Hoss und Lars Eidinger Geschwister sielen. Auch Schaubühnen-Chef Thomas Ostermeier spielt darin eine kleine Rolle.

Chatrian wirkte auf seiner ersten Berlinale-Pressekonferenz noch etwas nervös und musste vom Blatt ablesen. Da denkt man sehnsüchtig an seinen Vorgänger Dieter Kosslick und dessen Entertainer-Qualitäten. Chatrian wusste dafür deutlich mehr über die Inhalte seiner ausgewählten Filme zu sagen. Er versteht seinen Posten etwas anders als sein Vorgänger: Er habe die Filme nicht nur ausgewählt, betonte er, er wolle auch ein Brückenbauer sein, um sie zu unterstützen.