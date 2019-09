Museum der Moderne könnte 600 statt 200 Mio. Euro kosten

Berlin ist, wenn Bauprojekte viel teuer werden, als es ursprünglich geplant war und erst Jahre später fertig werden. Was für den neuen Flughafen BER (plus 5,3 Milliarden Euro), das Pergamonmuseum (plus 216 Millionen Euro) oder die Berliner Staatsoper (plus 40 Millionen Euro) gilt, soll nun auch dem „Museum der Moderne“ am Kulturforum drohen. Statt der ursprünglich in der Machbarkeitsstudie von 2013 veranschlagten 200 Millionen Euro könnte die „Kulturscheune“ laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ 600 Millionen Euro kosten.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will am Montag im Haushaltsausschuss die aktualisierte Schätzung vorstellen. Abgeordnete und Kulturfunktionäre sprechen laut Zeitungsbericht aktuell von 446 bis 480 Millionen Euro. Bis zur Fertigstellung des Hauses 2025 oder 2026 soll der Bau des Kulturtempels sogar etwa 600 Millionen Euro verschlingen.

Vom Nordeingang aus führt eine große Treppe in das Untergeschoss mit weiteren Ausstellungsräumen und zu den sich kreuzenden Boulevards

Foto: © Herzog & de Meuron

Die Schweizer Stararchitekten Herzog & de Meuron hatten ihren Entwurf für das Museum der Moderne in Berlin in den vergangenen Monaten gründlich überarbeitet. Das Architektur-Duo das in Hamburg die Elbphilharmonie entworfen hat, hatte im Oktober 2016 den internationalen Realisierungswettbewerb für den Museumsbau gewonnen. Laut der Pläne musste die Grundfläche des Museums verkleinert werden, um nicht zu dicht an die St.-Matthäus-Kirche zu kommen. Stattdessen wird ein weiteres Geschoss in die Tiefe gebaut, was wiederum zur Kostensteigerung beiträgt. Ein weiterer Grund für die Kostenexplosion seien die Baupreissteigerungen in den vergangenen Jahren.

Der erste Spatenstich für das Museum der Moderne ist nun für Anfang Oktober anvisiert. Mitte der 2020er-Jahre könne das Haus dann vermutlich eröffnen – ursprünglich war die Fertigstellung schon für 2021 geplant. Bis dahin, zeigte sich Monika Grütters überzeugt, würden sich die Berliner auch mit der eigenwilligen Bauform des Gebäudes aus unterschiedlich großen quadratischen Backsteinen und Glas ausgesöhnt haben.