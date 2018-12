Die Wiederauferstehung der alten Volksbühne

Lustig ist das Stasileben: Uwe Dag Berlin (3.v.l.), Christopher Nell (2.v.l.) und Antonia Bill in „Haußmanns Staatssicherheitstheater“

Leander Haußmann inszeniert sein „Staatssicherheitstheater“ an der Volksbühne – und auch Ex-Hausherr Frank Castorf schaut vorbei.

Berlin. Das Räuberrad steht wieder vor der Volksbühne, der verkürzte Stücktitel „Staatstheater“ auf dem Fassadenbanner. Es sind die Menschen gekommen, darunter auch der Kultursenator, die früher hier an diesem Ort eine Premiere von Frank Castorf besucht haben. Und ja, der langjährige Hausherr war auch da, wahrscheinlich das erste Mal seit seinem Rauswurf vor knapp eineinhalb Jahren.

Alles wie einst zu den glorreichen Zeiten, inklusive eines staunenmachenden Bühnenbildes von Lothar Holler: Erst montieren Arbeiter zwei Podien auf der Bühne, dann fährt alles hoch und ein mehrgeschossiger Querschnitt eines Mietshauses taucht auf. Vom Keller, wo sich die Stasimitarbeiter tummeln, bis zum Dachboden, wo die Wäsche trocknet. Laute kleine Räume, die Piefigkeit und Muffigkeit ausstrahlen, liebevoll mit vielen Details ausgestattet. Willkommen in „Haußmanns „Staatssicherheitstheater“, bei dem im Programmheft der mittlere Teil im Stile der freigegebenen Akten geschwärzt ist.

Wer als Mann bei der „Firma“ oder wie deren Chef belustigt sagt, bei der „Famielke“ arbeitet, trägt Hütchen und diese wunderbar bescheuerten Herren-Handtäschchen am Handgelenk, ein bevorzugter Ort, um die Dienstwaffe zu verstauen.

Regisseur Leander Haußmann, vom dem auch der Text für diese Uraufführung stammt, hat eigene Erfahrungen mit der Stasi gemacht – das kann man in seiner sehr kurzweiligen Biografie „Buh“ nachlesen. Zusammen mit den Schauspielerkollegen Uwe Dag Berlin und Norbert Stöß hat er Ende der 80er-Jahre am Theater Gera die Stasi auf den Plan gerufen. Man kann sich gut vorstellen, welchen Spaß die drei jetzt bei den Proben mit der Darstellung der Spitzel als Knallchargen hatten; vieles scheint ungefiltert in die Premiere eingeflossen zu sein.

Dem Abend fehlt dramaturgische Betreuung. Hier flufft nichts. Erst ein paar lose Nummern, teils mit Musik. Nach der Pause dann die sehr ausgedehnte Ermittlungsparodie, der Operative Vorgang „Virus“ läuft im Stile einer Eifersuchtsklamotte völlig aus dem Ruder. Zum Schluss treten als Gäste Detlev Buck (in Uniform) und Volksbühnen-Ikone Alexander Scheer (in Netzstrümpfen) auf – letzterer beschwört mit der Faust auf dem Herz die Wiederkehr der alten Volksbühne. Aber ein paar frühere Protagonisten, ein tolles Bühnenbild und eine gefühlte Ewigkeit, die der Abend dauert, reichen dafür noch nicht aus.