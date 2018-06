Til Schweiger und Nick Nolte stellen Film in Berlin vor

Til Schweiger hat am Montag das internationale Film-Remake „Honig im Kopf“ vorgestellt - und ist mit seiner Filmcrew in richtiger WM-Stimmung.

Berlin. Der Regisseur Til Schweiger hat am Montagmittag um 13.00 Uhr in Berlin das internationale Film-Remake "Honig im Kopf" vorgestellt. Bei dem Pressetermin, der am Rande der Dreharbeiten stattgefunden hat, war die Hollywoodbesetzung dabei.

Die Vorstellung des Film-Remakes zu "Honig im Kopf"

Foto: Reto Klar

Die Hauptrolle in "Head Full of Honey" spielt Nick Nolte, Matt Dillon dessen Sohn Nick. In weiteren Rollen sind Emily Mortimer und Jacqueline Bisset zu sehen. Die Dreharbeiten sind noch bis Ende Juli 2018 geplant. Das deutsche Original mit Dieter Hallervorden und Schweigers Tochter Emma aus dem Jahr 2014 war einer der großen Kinohits von Til Schweiger.

Am Rande der Filmvorstellung beteuerte Schweiger, fdass er und seine Crew in WM-Stimmung seien. Trotz umfangreicher Dreharbeiten feuert das internationale Team die deutsche Mannschaft an. Am Mittwoch werde die Filmcrew sogar die Arbeiten am Set unterbrechen, um das Abschlussspiel gegen Südkorea anzuschauen. "Wir haben alle deutsche Trikots, für das ganze Team", sagte Regisseur Schweiger am Montag.

Mehr zum Thema:

ARD zeigt Kino-„Tatort“ mit Til Schweiger in der Sommerpause