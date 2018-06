Roger Waters mit großer Show und heftiger Israel-Kritik

Berlin. Das Konzert fängt fast unmerklich an, während die Zuschauer noch ihre Plätze einnehmen. Mit einem Bild auf der gigantischen Bühnenleinwand. Es zeigt eine einsame Frau, die aufs Meer blickt. Dann setzt Möwengekreisch ein, Meeresrauschen, ein Schiffshorn in der Ferne. Es könnte so idyllisch sein. Doch dann wird der Himmel plötzlich blutrot und zerreißt. Zeitgleich entert Roger Waters mit seinen Musikern die Bühne, greift zum Bass und spielt "Breathe". Ein Song vom Konzeptalbum "Dark Side Of The Moon" aus dem Jahr 1973. Ein weltweiter Megaseller, der Pink Floyd in die Liga der Superstars katapultierte.

Die britische Rockband ist längst Geschichte, weil sich die Mitglieder nicht mehr grün sind. Leider. Doch Roger Waters, das kreative Mastermind der Band, ist nun wieder auf Tour, benannt nach dem Pink-Floyd-Song "Us + Them". Es soll Waters Abschied von der Bühne werden. Noch ein letztes Mal spielt er nun die bekannten Songs aus den vier großen Alben von Pink Floyd. Neben "Dark Side Of The Moon" gehören auch "Animals", "Wish You Were Here" und selbstredend "The Wall" dazu. Für viele der Soundtrack ihres Lebens. Melancholisch, sphärisch und unvergleichlich schön.

Schwebendes Riesenschwein diesmal ohne Davidstern

Aber natürlich stellt sich Waters nicht einfach so mit seinem Fender Precision E-Bass hin und gibt ein Potpourri zum Besten. Schließlich ist der Perfektionist bekannt für seine bombastischen Bühnenshows. Und so erwartet die rund 11.500 Zuschauer im ersten der beiden Berliner Konzerte in der fast ausverkauften Mercedes Benz Arena ein bildstarkes, musikalisch überwältigendes Gesamtkunstwerk. In der Saalmitte sind dafür Computer-Terminals aufgebaut. Bedient von mehr IT-Personal als Musiker auf der Bühne stehen.

Auf zunächst einem Screen kommentieren Bilder von Fabriken, angedeutete Folterszenen, aber auch vom Sternen-Kosmos die gesellschaftskritischen, teils ironischen Songs. "Welcome To The Machine" etwa. Ein, wieder mal, blutrotes Meer umbrandet die Maschinen, die von den Menschen wie Götzen angebetet werden. Plakativ? Ja! Aber auch äußerst prägnant.

Vor allem im zweiten Teil wird alles an HighTech aufgefahren, was in einer Show geht: Acht LED-Leinwände teilen die Halle längs. Darauf stehen vier rauchende Schlote, zwischen denen ein Schwein fliegt. Später, bei dem Song "Pigs", umrundet dann noch ein schwebendes Riesenschwein die Arena. Viele erinnern sich daran, dass vor fünf Jahren ein Davidstern beim Konzert im Olympiastadion auf dem Tier prangte, was zu Proteststürmen vor allem von jüdischen Organisationen führte. Heute ziert es der Schriftzug "Stay Human - Bleibe Menschlich".

Währenddessen performen Roger Waters und seine exzellente achtköpfige Band mit den Sängerinnen Jess Wolfe und Holly Laessig von der US-Indie-Rockband Lucius den Song "Pigs". Vorab haben sie mit Schweinsmasken ein Gelage gefeiert, das nicht von ungefähr an das Roman-Ende von George Orwells "Animal Farm" erinnert. Die Schweine haben da die Macht an sich gerissen und benehmen sich auch wie solche.

Mit seinem Alterszorn desavouiert Waters fast sein künstlerisches Vermächtnis

Roger Waters, politisch so streitbar wie umstritten, münzt den Song denn auch unverhohlen auf seinen Lieblingsfeind: Donald Trump. Er zeigt dem US-Präsidenten nicht nur musikalisch, sondern auch ganz bildlich den Stinkefinger. Das Publikum bejubelt die Message, nimmt indes eine zweite kalkulierte Provokation eher zwiespältig auf: In der Pause stehen Slogans auf der Bühnenleinwand. Darin wird Israel die Diskriminierung der Palästinenser vorgeworfen. In Blutrot, was sonst?

Am Ende des Konzerts hält Waters dann noch eine zorneskalte Rede, in der er Felix Klein, den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, angeht. Der solle den BDS nicht mehr kriminalisieren. Eine Organisation, die zum kulturellen und wirtschaftlichen Boykott Israels aufruft. BDS steht schließlich für Boykott, Desinvestition und Sanktionen. Mehr noch: Der BDS setzt nicht nur Künstler und Firmen massiv unter Druck. Bei einer Veranstaltung in der Humboldt-Universität haben Mitglieder auch eine Holocaust-Überlebende niedergebrüllt. Völlig zu recht sieht Felix Klein beim BDS deutliche antisemitische Strömungen.

Mit seinem verwirrten, nicht nachvollziehbaren Alterszorn desavouiert der 74-Jährige fast sein künstlerisches Vermächtnis. Kluge Zivilisationskritik, gegossen in einen zeitlosen, rocksinfonischen Soundtrack. Dafür sind die Zuschauer gekommen. Nicht für plumpem Agitrock.

Es ist hoffentlich die große Show, die Waters bietet, die in Erinnerung bleibt. Ein Multimedia-Spektakel mit hervorragendem, transparentem Surround-Sound, einer Laser-Pyramide wie auf den Cover von "Dark Side Of The Moon" und den großen Songs. "Money" oder "Wish You Were Here" etwa, das aus mehreren tausend Zuschauerkehlen erschallt. Und natürlich "Another Brick In The Wall", gesungen von Berliner Jugendlichen. Ganz großes Kino. Zum Schluss wird es dann doch noch versöhnlich. Zu "Comfortably Numb" finden Hände zueinander und die einsame Frau vom Anfang sitzt nun nicht mehr allein am Strand. Schön.