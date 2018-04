Lana del Rey zeigt sich in Berlin als selbstbestimmte Barbie

Lana del Rey lässt bei ihrem einzigen Deutschland-Konzert in Berlin Künstlichkeit und Authentizität in eins fallen.

Berlin. An einer Stelle mitten im Konzert kniet Lana del Rey am Bühnenrand der Mercedes-Benz-Arena und richtet mit einer knappen Handbewegung den Ventilator, der ihr das schwarze Haar so malerisch aus der Stirn weht. Das dauert nur eine Sekunde, aber es fasst das Phänomen Lana del Rey in seiner seltsamen, schönen Paradoxie zusammen.

Einerseits steht da jemand in einem Bühnenbild aus Pappmaché-Felsen und Plastikpalmen, die dem feuchten Traum eines jeden Mannes zirka 1963 entsprungen sein könnte: sehr knappes Sommerkleid, hohe schwarze Stiefel, lange angeklebte Wimpern, Schmollmund. Oder auch eines Mannes aus dem Jahr 2018, der gerne alte Film Noirs guckt oder die Serie "Mad Men", wo Männer noch vormittags im Büro Whiskey trinken und Frauen primär dazu da sind, hübsch auszusehen. Oder sich auch mal auf einem goldenen Flügel zu räkeln. Das tut sie wirklich.

Andererseits inszeniert sich Lana del Rey – bürgerlich Elizabeth Grant – als diese Retro-Kunstfigur mit großer Bewusstheit selbst. Sie ist keiner Hit-Fabrik entstiegen, schreibt seit bald 15 Jahren ihre Songs und Lyrics selbst. Ihre Fans in Berlin sind mehr Frauen als Männer. Und die fast schon Barbie-hafte Stilisierung auf die 50er- und frühen 60er-Jahre mit aller dazugehörigen musikalischen Süße trifft immer wieder auf verwirrend abgründige Texte.

Romantisch, sexy und selbstbewusst

Neben Marilyn Monroe, Jungs, die wie James Dean aussehen, und haufenweise anderen Figuren des Kaliforniens der allgemeinen Imagination bevölkern auch Serienkiller, Freaks, verstorbene Lover und spielsüchtige Kokser ihre Lieder. Die Frauenfiguren pendeln zwischen gepflegter Melancholie, dem Verlangen, von kaputten Kerlen schlecht behandelt zu werden, und handfesten Todeswünschen. Irgendwie aber schafft Lana del Rey es, diese eigentlich erzkonservative Mischung romantisch, sexy und selbstbewusst rüberkommen zu lassen.

Wie genau sie dieses Flirren der Gegensätze ins Werk setzt, bleibt auch nach gut 90 Minuten Konzert ein Mysterium. Im einen Moment gibt Lana del Rey eine kühle, fast irreale Ikone, die just aus einem Instagram-basierten Werbeprospekt für Kalifornien entstiegen zu sein scheint. Dann erklärt sie locker, dass sie beim vorigen Publikumswunsch den Text nicht mehr konnte, und ihr die mitsingenden Fans – Zitat – den Arsch gerettet hätten. Dann wiederum flirtet sie minutenlang mit Menschen in der ersten Reihe, lässt Selfies mit sich machen, nimmt Geschenke entgegen, vergibt und empfängt Küsschen, von Männern wie Frauen.

An diesen Stellen wird das Konzert vollends zur Show, zur Fan-Traum-Erfüllungsmaschine. Das Publikum dankt es ihr abwechselnd mit kollektivem Kreischen und Sehr-leise-Sein. Vielleicht ist aber genau dies das Geheimnis von Lana del Rey: Künstlichkeit und Authentizität, Künstlerin und Rolle untrennbar zusammenfallen zu lassen.