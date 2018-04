„Der deutsche Rap ist so antisemitisch wie Rechtsrock“

Die Rapper Kollegah und Farid Bang haben einen Echo gewonnen. Unter anderem mit der Zeile "Mein Körper definierter als von Auschwitz-­Insassen". Der Rapper Ben Salomo ist Jude und lebt in Berlin. Außerdem organisiert er Deutschlands größtes Battle-Rap-Event "Rap am Mittwoch". Mit Julius Betschka hat er über den wachsenden Antisemitismus in der Szene gesprochen.

Sie sind Teil der Rap-Szene, die nun als antisemitisch bezeichnet wird. Haben Sie selbst Antisemitismus erlebt?

Ben Salomo: Natürlich. Das fängt damit an, dass backstage jemand einen Joint nicht weitergibt und als "Jude" beschimpft wird. In Gesprächen mit anderen Rappern werde ich sofort in die Außenminister-Position von Israel gedrängt. Da soll ich mich dann von der Politik Israels distanzieren. Aber ich habe Antisemitismus nicht nur in der Rap-Szene erlebt – das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich wurde bereits in der siebten Klasse von türkischen und arabischen Mitschülern wegen meines Jüdischseins diskriminiert und angegriffen.

Es scheint, als trete diese Judenfeindlichkeit besonders im Rap hervor?

"Ja, die deutsche Rap-Szene ist genauso antisemitisch wie die deutsche Rechtsrock-Szene. Bei vielen spiegelt sich das noch nicht mal in den Texten wider, aber sie glauben an antijüdische Verschwörungstheorien. Hin und wieder kommt das dann auch in den Songs vor.

Die Rapper sind also Spiegel antisemitischer Tendenzen in der ganzen Gesellschaft?

Nicht nur! Sie sind auch ein besonders starker Multiplikator dieser Vorurteile. Sie haben junge, fanatische Fans, die die Rapper als Idole sehen. Die können das gar nicht reflektieren. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Dass der Echo so was auch noch kürt, ist kein Skandal, das ist ein komplettes Versagen.

Welche Konsequenzen ziehen Sie nun?

Ich ziehe mich in diesem Jahr aus der deutschen Rap-Szene zurück. Das hat mehrere Gründe, einer ist: Ich fühle mich als Jude in der deutschen Rap-Szene nicht mehr wohl.

Mehr zum Thema:

Echo für Kollegah und Farid Bang - "Das ist eine Schande"

Echo 2018: So rechnen Promis mit Kollegah und Farid Bang ab Wie konnte der Echo nur an Kollegah und Farid Bang gehen?