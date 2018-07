„Wir Deutschen ...“ – so fange ich immer an, wenn wir gewinnen. „Die Deutschen ...“ dagegen signalisiert Distanz. Da ist etwas schiefgelaufen. Die anderen sind schuld.

Die Deutschen sind Weltmeister im Schuldzuweisen. Wir könnten mal über komplexe Ursachen oder Verbesserungen nachdenken, um aus Fehlern zu lernen. Aber dann wäre unser Nationalsport in Gefahr. Niemals. Also weiter Schuldige suchen. Wir hätten aktuell Joachim Löw und Horst Seehofer im Angebot, Oliver Bierhoff und Claudia Neumann, leicht abgeschlagen Thomas Müller, weil er Thomas Müller nur noch spielt. Unangefochtene deutsche Schuldmeister sind allerdings Angela Merkel, Mesut Özil und, im privaten Bereich, der aktuelle Partner. Man könnte anmerken, dass Schuldzuweisungen mindestens so viel über das Weltbild der Beschuldiger aussagen wie über die Schuldigen. Aber dann wäre die florierende deutsche Schuldindustrie in Gefahr, allen voran Medien, Psychologen und merkwürdige Politiker.

Ich wage dennoch den Vorschlag für einen Entlastungsangriff: Früher, als alles besser war, pflegte der Mensch ein schönes Ritual, um die Schuld zu verscheuchen, nachzulesen im Dritten Buch Mose. Übertragen in die heutige Zeit müsste der Bundespräsident jedes Jahr zwei männliche Ziegen vor dem Schloss Bellevue anpflocken. Das Los würde eines der beiden Tiere zum Sündenbock bestimmen, auf den die Menschen nun symbolisch alle Schuld projizieren, die aktuell herumgeistert.

Ein Versöhnungstag wie aus dem Alten Testament

Derart schuldbeladen wird das arme Viech in die Wüste Brandenburgs gejagt. Die Schuld wäre einfach weg. Der andere Bock wiederum endet auf einem Grill im Tiergarten. Auf der eben noch verwaisten Fanmeile steigt ein großes Fest, bei dem die Menschen den wunderbaren Moment der Unschuld feiern – ein Versöhnungstag, wie im Alten Testament empfohlen. Gleich darauf ginge die Schuldzuweiserei natürlich wieder los, aber nur bis zum nächsten Jahr, denn dann sind zwei neue Böcke dran.

Leider eine dumme Idee. Wir würden uns der Tierquälerei schuldig machen. Es geht also weiter mit dem Schuldzuweisen.

