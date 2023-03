Wo bliebt eigentlich die CDU?

Berlin. Aufrechte Konservative müssen sich in diesen Tagen verwundert die Augen reiben. Wahlalter 16. Vergesellschaftungsgesetz zur Enteignung von Wohnungskonzernen. Verzicht auf Gebühren für Kitas und Horte auch für Besserverdiener. Verstaatlichung der Berliner Fernwärme und der Gasag. Billige Tickets für Busse und Bahnen: Was aus den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD bisher bekannt wurde, liest sich wie SPD pur. Hinzu kommt noch ein Bekenntnis zur Einwanderung, zur schnelleren Einbürgerung und zum Kampf gegen Rechtsextremismus, ohne dass Linksextremismus explizit ebenfalls genannt wird. Und auch die Mieterrechte wollen die Christdemokraten besser schützen.

Von konservativen Akzenten ist bisher jedenfalls kaum etwas zu sehen. Ein bisschen Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten, wie sie die SPD schon mit Grünen und Linken wollte. Ein Bekenntnis zu Gymnasien, das vielen Sozialdemokraten auch nicht schwer fällt und mehr Unterstützung für private Schulen, die bereits die Grünen den Roten abgetrotzt hatten.

Punkt für die CDU: Sauberkeit und Sicherheit in Grünanlagen durch Parkranger

Mehr Sauberkeit und Sicherheit in Parks durch mehr Parkranger in den Grünanlagen: Viel mehr ist bisher nicht im Körbchen der Schwarzen gelandet. Die von der CDU geforderte Rückkehr der Vorschule schnurrte auf die Absicht zusammen, „ein Vorschuljahr“ an den Kitas anzusiedeln. konservative Bildungskonzepte beschränken sich auf das Bekenntnis, dass Kinder Lesen, Schreiben und Rechnen erlernen sollten Jugendliche weniger häufig die Schulen ohne Abschluss verlassen sollten, wogegen natürlich niemand etwas haben kann.

Mehrfach habe ich in diesen Tagen Christdemokraten gefragt, was sie denn vorhaben in dieser nun ziemlich unverhofft sich bildenden schwarz-roten Koalition. Mit welchem Projekt man denn die eigenen Wähler beglücken möchte außer der eher rückwärts gewandten Aussicht, von verkehrspolitischen Experimenten der Grünen verschont zu bleiben? Eine Antwort dazu bleiben Kai Wegner und seine Leute schuldig. Das mag an der Rücksicht auf die SPD liegen, die einen Koalitionsvertrag bei ihrer skeptischen Basis durchbekommen muss. Oder auch an mangelnder konzeptioneller Vorarbeit.

Manche Idee der CDU wie mehr Geld für Beamte scheint kaum zu Ende gedacht

Dieses Manko zeigt sich an einem Punkt, den die CDU setzen möchte: Berlins Beamte, so die Idee, sollen perspektivisch so bezahlt werden wie ihre Kollegen im Dienst des Bundes. Hinter der Idee steckt die Erfahrung, dass gute Leute sich gerne aus dem Landesdienst weg zum Bund bewerben, das will man verhindern. Wie aber die Mehrheit der an bundesweit geltende Tarifverträge gebundenen Angestellten Staatsdiener zu behandeln sind, wie die Zigtausenden Beschäftigen bei freien Trägern und an den öffentlichen Dienst angedockten Organisationen, all das bleibt offen. Von der Finanzierung der mehreren 100 Millionen Euro extra für die Landesbeamten ganz zu schweigen.

Beim Wohnungsbau ist es ähnlich. Es gibt ein Bekenntnis dazu. Abe ob die Fach-AG ein Konzept entwickelt, wie gegen einen zusammengebrochener Neubaumarkt die gewünschten 20.000 Einheiten pro Jahr entstehen sollen, wird sich zeigen.

Die Christdemokraten setzen darauf, dass mit ihnen alles irgendwie besser funktioniert

Und so setzen die Christdemokraten darauf, dass alles schon irgendwie besser funktioniert, wenn sie erstmal was zu entscheiden haben. Dass Ämter mehr Termine vergeben, Behörden flexibler genehmigen, Wohnungen und U-Bahnlinien schneller gebaut werden. Deshalb soll auch als wichtigstes Projekt die Verwaltungsreform angegangen werden. Das folgt der richtigen Erkenntnis, dass ohne funktionierende Administration weder Autostraßen noch Radwege in absehbarer Zeit entstehen können.

Aber auch hier verzichtet die CDU zunächst auf eigene Akzente. Man will den Prozess einleiten, den der „Chief Digital Officer“ Ralf Kleindiek, ein Sozialdemokrat, für den rot-grün-roten Senat entworfen und den die CDU aus der Opposition als kaum tauglich kritisiert hat. Man habe wenig Zeit bis 2026, heißt es dazu. Und so folgt die CDU dem alten konservativen Motto: Keine Experimente. Ich bin nicht sicher, ob das in Zeiten vielfacher Krisen ausreicht, um erfolgreich zu regieren.