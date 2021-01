Angela Merkel - Das Kapital der Kanzlerin

In der Pandemie geht es um Geld und um emotionales Kapital. Wie lange hält Angela Merkels Guthaben auf ihrem Vertrauenskonto?

Die Kanzlerin hat alles gegeben. Die Fäuste geballt, eine Stimme, die drängte und flehte. So emotional war Angela Merkel noch nie aufgetreten wie an diesem Dezemberdienstag im Bundestag. Seit fast einem Jahr sieht sich die Kanzlerin in der Rolle einer Bundestrainerin, die eine zunehmend pandemiemüde Mannschaft zum Weitermachen treibt. Als oberste Psychologin des Landes coacht Merkel 83 Millionen Deutsche durch ein brutales Spiel mit unberechenbaren Verlängerungen, mal mit dem Satz: „Es ist ernst. Nehmen Sie es ernst!“, mal mit einer Weihnachtsansprache, die zwischen „Jahrhundertaufgabe“ und „Trauer“ und Lob für das medizinische Personal wogte. Bange Frage: Wie lassen sich erschöpfte und zweifelnde Bundesbürger weiterhin motivieren?