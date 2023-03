Meine Woche Klima-Volksentscheid: Was CDU-Wähler in Berlin wollen

Berlin. Es ist genau zwei Jahre her, am 17. März 2021 vermeldete die Berliner CDU: „Der Berliner Klimalobbyist und Initiator verschiedener klimapolitischer Initiativen, Heinrich Strößenreuther, ist heute in die CDU Berlin eingetreten. Strößenreuther, der sich seit Jahren deutschlandweit für die Verkehrswende und die Klimagesetzgebung einsetzt, will die CDU mit seinem Eintritt auf ihrem Kurs auf eine wirksame, nachhaltig-wachstumsfördernde 1,5-Grad-Klimapolitik unterstützen.“