Berlin. Es sind Sommerferien – mein Mann und ich haben Urlaub in Deutschland gemacht, genauer gesagt in Bayern. Auf dem Weg zu unserem Ferienort waren wir mit dem Auto unterwegs – wie viele andere Urlauber auch. Wenn man über Land fährt, fragt man sich jedes Mal, wie die Menschen aus den kleinen Städten und Dörfern ohne Auto zurechtkommen sollen. Wenn man die vielen, vielen Lkw auf den Autobahnen sieht, fragt man sich einmal mehr, was in den vergangenen Jahren eigentlich aus den Plänen geworden ist, den Gütertransport auf die Schiene zu verlagern? Gefühlt nimmt der Lkw-Verkehr von Jahr zu Jahr zu, gut zu beobachten an übervollen Parkplätzen entlang der Autobahnen – nach der neusten Studie der Bundesanstalt für das Straßenwesen fehlen allein in Deutschland rund 23.500 legale Lkw-Stellplätze. Und wenn man die vielen, vielen Lkw überholt, die fabrikneue Autos quer durch Deutschland transportieren, dann wird einem bewusst, dass etliche Menschen offensichtlich nicht auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder das Rad umsteigen. Dazu passt die Nachricht aus dieser Woche, dass laut Kraftfahrt-Bundesamts im Juni genau 274.152 Pkw neu zugelassen worden sind. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 24,5 Prozent.

In diesen Tagen machen wir aber nicht nur Urlaub, sondern erleben auch, wie sich eine grüne Kanzlerkandidatin selbst ins Aus manövriert hat. So richtig es ist, über Annalena Baerbock und ihre Fehler zu diskutieren, immerhin strebt sie das dritthöchste Amt in Deutschland an und will unser Land durch die nächsten Jahre führen, so wichtig ist es meiner Meinung nach aber auch, endlich mehr über die Konzepte der einzelnen Parteien zu erfahren. Wie ist das denn mit dem Klimaschutz? Wie wollen die Grünen, CDU/CSU, SPD, FDP oder AfD erreichen, dass die Menschen ohne Auto oder mit deutlich weniger Autonutzung durch den Alltag kommen? Sollen die Menschen nur in Städten wie Berlin auf das Auto verzichten und auf Bus und U-Bahn oder das Rad umsteigen? Oder gilt das auch für Brandenburg, gar für das große Bayern? Und wenn ja, wie soll das gelingen? Wie kommen die Menschen dann zur Arbeit, zur Ausbildungsstelle oder schlicht zum Supermarkt?

Welche Konzepte haben die Parteien für den Lkw-Verkehr? Denn nicht nur quer durch Deutschland sind die Lastwagen unterwegs, auch in Berlin. Wie sollen die Lasten künftig transportiert werden? Was machen die Handwerker? Wenn es nur noch E-Autos geben soll, wann erfolgt dann endlich eine Ladesäulen-Offensive in Berlin? Und wer zahlt das alles?

Klimaschutz, das haben inzwischen alle Parteien erkannt, betrifft alle Bereiche – von der Mobilität über die Wirtschaftspolitik bis zum Wohnungsbau. Doch auch hier warten wir noch auf Antworten. Wie viele neue Wohnungen wollen die Parteien, von denen drei immerhin fünf Jahre lang gemeinsam regiert haben und ihre Ziele um mehr als 8800 Wohnungen – die also nicht gebaut wurden – verfehlt haben, denn in den nächsten fünf Jahren errichten? Welche Mieten werden für diese Wohnungen dann verlangt? Und wo soll das Geld für den Neubau herkommen, wenn das Land Berlin jetzt für mehr als zwei Milliarden Euro rund 20.000 Wohnungen vom Konzern Deutsche Wohnen zurückkauft? Und wie teuer wird das Bauen in Berlin, wenn man den Klimaschutz oder die Solarpflicht für Neubauten ernst nimmt? Welche Flächen in der Stadt sollen in den nächsten Jahren noch bebaut werden?

In gut zwei Monaten werden wir unsere Stimmen bei der Bundestags- und bei der Abgeordnetenhauswahl abgeben. Die Parteien und ihre Spitzenkandidaten haben noch viele Fragen zu beantworten. Nicht nur die zu ihrem Lebenslauf.