Medienmacher: Kai-Hinrich Renner über das TV-Angebot der "Bild"

Hamburg. Was geschieht eigentlich bei Bild TV, dem Fernsehprojekt der „Bild“-Zeitung? Nun, es wird nicht Bild TV heißen, sondern möglicherweise so wie das gedruckte Blatt, also schlicht „Bild“. Das Projekt ist Chefsache. Chefredakteur Reichelt lässt sich von einem etwa zehnköpfigen Team beraten, dessen wohl wichtigstes Mitglied Claus Strunz ist. Der einstige Chefredakteur der „Bild am Sonntag“ ist Programmgeschäftsführer von Axel Springers TV-Produktionsgesellschaft MAZ & More.

Auch einen vagen Zeitplan gibt es bereits. Zur Bundestagswahl 2021, die, so die große Koalition hält, zwischen Ende August und Ende Oktober stattfinden wird, soll der Sender etabliert sein. Was das konkret heißt, ist unklar. Einige Quellen sprechen davon, dass der Sendestart Ende des Jahres 2020 erfolgen könne. Will man diesen Termin halten, müssten wichtige Weichenstellungen bis Weihnachten erfolgen. Kooperiert „Bild“ mit ProSiebenSat.1? Schon vor geraumer Zeit hatte Reichelt gesagt, das neue TV-Angebot von „Bild“ solle auf allen digitalen Plattformen vertreten sein. Nicht ganz klar ist bisher, ob es daneben auch einen traditionellen linearen Sender geben wird. Er wäre wohl nötig, um Reichelts Versprechen einzulösen, das Angebot solle auf jeden deutschen TV-Bildschirm. Offenbar gibt es bei Springer die Bereitschaft, mit Dritten zu kooperieren. Vielleicht auch mit ProSiebenSat.1? Dessen Chef, Max Conze, denkt schon länger laut darüber nach, ob seiner Sendergruppe nicht ein eigener Nachrichtenkanal gut zu Gesicht stünde. In Österreich hat die Senderfamilie bereits ein solches Angebot. In Deutschland könnte es theoretisch von „Bild“ kommen. Dann ist da noch der Sender Tele 5, der Springers neuem Hauptgesellschafter KKR gehört. Der US-Finanzinvestor kann mit ihm nichts anfangen. Könnte dort das TV-Angebot von „Bild“ laufen? „Bild“ hat noch mit keinem potenziellen Partner gesprochen Auch mit der Deutschen Telekom kann man sich im Berliner Axel-Springer-Haus eine Zusammenarbeit vorstellen. Reichelt setzt bei der Verbreitung seines TV-Angebots stark auf den neuen Mobilfunkstandard 5G. Umgekehrt hat die Telekom an Inhalten aller Art größtes Interesse. Noch sind diese Überlegungen nicht mehr als Sandkastenspiele. Mit keinem der potenziellen Partner hat man bisher gesprochen. Fest steht aber, dass die Themenmischung des Senders im Wesentlichen der des gedruckten Blatts entsprechen soll. Mehr zum Thema: Woran die Fernsehpläne der „Bild“-Zeitung scheitern könnten