Wenn die eigentlich fremde Katze zur "Katzientin" wird

Im Grunde hätte man es ja gleich ahnen können. Schon damals, als das niedliche Katzenkind beschloss, aus einem der Nachbargärten zu uns zu ziehen. Vielleicht, weil es den Hund jenseits des Zauns blöd fand. Oder weil bei uns mehr gegrillt wurde. Jedenfalls beschloss die Katze später, auch ihre Jungen bei uns auf die Welt zu bringen, sie in Garten und Haus zu verstecken, um sie, nach gebührender Zeit, stolz zu präsentieren. Seitdem gehört das Tier irgendwie zu uns. Nicht als Haustier, eher als autonome Mitbewohnerin. Als fremde Katze eben, die auftaucht, wenn man kommt, und die klaglos in den nächsten Garten verschwindet, wenn man nicht da ist. Oder wenn Hunde zu Besuch kommen.

Seit einigen Wochen ist das anders. Mit 14, das kann man nachlesen, werden Katzen alt. Sie hören schlechter, sehen weniger, haben weniger Lust auf Abenteuer. Sie fürchten sich vor diesem und jenem und werden rund um die Nase grau. Sie sind im Grunde genau wie wir. Nur dass alte Katzen leider keine Pflegeversicherung haben, sondern uns.

So kochten wir der Katze, als sie uns vor Weihnachten nass und verschnieft besuchen kam, zunächst einen Kamillentee und boten Frotteehandtücher an. Als sie zu niesen begann, bauten wir ihr ein Katzenlager am Ofen. Als Akut-„Katzientin“ durfte sie sogar kurzfristig vor unserem Bett schlafen, normalerweise wohnt sie im Schuppen. Allerdings machten wir das bald rückgängig. Erstaunlich, wie laut so eine erkältete Katze schnarchen kann.

Anfangs sahen wir die Katzenerkältung gelassen. Geht uns ja schließlich auch so, zumal im Winter ist das normal. Als das Tier dann aber irgendwann das Haus gar nicht mehr verließ und zum Schluss kaum noch laufen konnte, taten wir, worüber man lieber nicht zu laut spricht: Wir fuhren zum Tierarzt.

Wenn Menschen krank sind, ist es selbstverständlich, dass man sich kümmert. Man fährt mit zum Arzt, erledigt den Einkauf, kocht Suppe – für Verwandte und Freunde, auch mal für Nachbarn. Erzählt man dann davon, wird man völlig zu Recht Anerkennung bekommen.

Wer mit seiner Katze zum Tierarzt geht, läuft dagegen Gefahr, sich eher lächerlich zu fühlen. Es fängt schon mit der Organisation an. Man kann ja schlecht bei der Arbeit frei nehmen mit der Begründung, die Katze sei krank. Also schiebt man dezent einen „privaten Termin“ vor und beantragt Urlaub.

Dann ist da der Besuch selbst. Klar ist man dankbar, wenn man mit dem verängstigten Tier in einem Tragekäfig endlich im Wartezimmer sitzt. Doch wo bei Menschenärzten Zeitschriften ausliegen, als Ablenkung für den Fall, dass man auf Blutwerte wartet wie auf ein Todesurteil, blättert man sich beim Tierarzt durch Prospekte voller niedlicher Tierbabys auf Blumenwiesen und Ratschläge in dieser zuckersüßen Samtpfoten- und Fellnasenlyrik, in der sich vermeintliche Tierexperten in Internetforen unterhalten. Es ist diese Art Literatur, die einen dazu bringt, sich umzuschauen, bevor man das erste Faltblatt öffnet. Auch wenn es ultimative Aufklärung über den richtigen Umgang mit „Senioren“ bietet. Gemeint sind Katzen, Hunde oder Kaninchen. Der Rat: teures Extrafutter.

Über die Sorgen, die der Mensch sich ums Tier macht, steht in den Prospekten natürlich direkt nichts. Auch nicht über die Schreckensszenarien, die wohl jeder Mensch mit Tieren hat. Irgendwann wird es sterben. Man muss übers Einschläfern nachdenken. Und so weiter. Der momentane Stand ist zum Glück aber dieser: Die fremde Katze läuft wieder. Sie hat aufgehört zu niesen. Ich bin froh. Aber sagen Sie es nicht weiter.