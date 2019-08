Berlin. Ich wurde nach der fremden Katze gefragt. Manche Leser kennen das Tier, das vor einigen Jahren erst in unseren Garten und dann in diese Kolumne einwanderte. Sie erinnern sich vielleicht auch, wie sich das Tier damals zunächst als harmloses Katzenbaby vorstellte, grau gestreift, mit weichem Fell und angeblich hungrig und einsam.

Zumindest glaubten wir das – bis die Katze eines Sommerabends im Gartenzaun stecken blieb. Offenbar hatte sie herausgefunden, dass Katzen Menschen nur lange genug aus ihren unergründlichen, grünen Augen anschauen müssen, damit die Menschen ihre Bratwürste mit ihnen teilen. Nach diesem Prinzip war das Tier Abend für Abend von einem Garten zum nächsten gepirscht. Und der Katzenbauch war offenbar schneller gewachsen als das Katzengehirn, weshalb es zu der unvorteilhaften Panne im Kaninchendrahtzaun kam. Aus der wir die fremde Katze gern befreiten.

Seitdem sind wir und die Katze, nun ja, fremde Freunde. Man kennt sich und toleriert sich, auch wenn man sich nicht beim Namen kennt. Sie hat sich auch nie vorgestellt. Was nichts macht, sie hört auch auf das „tz“ in „Katze“. Und das Türgeräusch unseres Kühlschranks.

In den vergangenen 13 Jahren ist aus dem haarigen Tierbaby eine würdige Katzendame geworden, die sich zwar noch immer gern aus dem Küchenfenster zwischen die Dahlien im Vorgarten fallen lässt, wenn sie dort Mäuse vermutet. Den Versuch, hinterher wieder hochzuspringen, wagt sie nicht mehr. Etwas Würde muss sein. Überhaupt liegt die Katze heute am liebsten nachdenklich auf der Gartenbank, von der aus sie den Esstisch im Blick hat. Und, im Juli und Januar, die gutaussehenden Kater der Nachbarschaft. Zwischendrin schläft sie. Man soll dann nicht stören.

Die Katze und ich hatten im Lauf der Jahre zahlreiche Beratungen. Ich weiß, manche glauben nicht, dass man mit Katzen diskutieren kann, aber es ist möglich. Nicht nur über Bratwürste oder den Sinn frisch geharkter Beete, frisch bezogener Betten oder auch frisch gebackener Adventskekse. Wir sind uns nicht immer einig geworden, aber ich kann für mich sagen: Ich habe viel über das Leben gelernt, über Gier und Ängste und Liebe.

Da ist zum Beispiel die Sache mit dem Wetter. Wahrscheinlich kennen Sie das auch (wenn Sie bis hierhin gelesen haben, besitzen Sie entweder eine Katze oder sind selbst eine): Katzen halten Wetter für eine fixe Idee. Sitzt die fremde Katze am geöffneten Küchenfenster und schaut beleidigt in den Regen, wird sie, egal, was man sagt, immer verlangen, dass ihr auch die Haustür geöffnet wird. In der festen Überzeugung, dass dort anderes Wetter herrscht. Regnet es trotzdem, ist der Mensch schuld. Und kann sich allenfalls mit Katzenfutter freikaufen.

Die Katze hat über vieles andere Ansichten als ich. Okay, wir beide mögen Vogelhäuschen, aber Sie ahnen, warum es die Katze tut. Unseres haben wir McFly getauft, kleiner Scherz, aber so hoch gehängt, dass sie nicht drankommt. Und: Die fremde Katze hat andere Ängste als wir. Den Staubsauger zum Beispiel hält sie für einen archaischen Geist, vor dem man sich tief unterm Schrank verkriechen muss. Über den Gartenschlauch macht sie dermaßen panische Luftsprünge, dass sich jede Giftschlange totlachen würde. Andererseits liebt die Katze Autos. Glücklicherweise nur in geparktem Zustand. Sie hält, glaube ich, Motorwärme für ein Zeichen geheimen Lebens, das sich irgendwo unter der Wölbung der Motorhaube verbirgt.

Wärme ist überhaupt das Element, das Katze und Mensch verbindet. Wir nennen es Liebe. Das Tier dagegen will einfach nur auf den Schoß.