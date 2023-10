Kasupke sagt, wie es ist

Is schon praktisch, wenn der 3. Oktoba uffn Dienstach fällt. Denn jibs nämlich heute noch een Extra-Feiatach dazu, den sojenannten Brückentach. Is natürlich keen offizijella, aba die Kinda kriejen schulfrei und bei Arbeetnehman is det beliebt als Urlaubstach. Na ick werde hintam Steua sitzen und Touristen durch die Stadt kutschiern. Und ihnen erklären, welche Idioten unsa schönet Brandenburja Tor beschmiert ham und wo die Berlina Maua stand. Det wolln imma alle wissen. Kaum zu glooben, wie lange die Maua schon weg is. Damals, als se noch stand, hätt ick nie jegloobt, det ick det mal erleben würde.

