Kasupke sagt ...

Per E-Mail hat mir meen Drojerie-Markt mitjeteilt, det heute „Singles Day“ is. Da hab ick nich schlecht jestaunt: erstens weil ick ja keen Single bin und zweetens, weil ick den 11. Novemba nur als Martinstach kenne, an dem man ne jut jebratene Jans isst. Det Jänseessen im Restaurant mit Freunden fällt ja nu flach, aba „Single Day“ feier ick trotzdem nich. Det is nämlich ne Erfindung vonne Chinesen, um beim Online-Shopping kräftich die Kassen klineln zu lassen. Nee danke! Freu ick mir eben uff den Jänsebraten zu Weihnachten ausm heimischen Ofen. Und mit der Aussicht uffn Impfstoff jejen det vadammte Corona wird’s ja villeicht doch een frohet Fest.