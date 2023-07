Ben Bernschneider weiß, wie man lässig von Mode spricht

Was man so anzieht und warum das interessant ist: Mit dem Autoren und Regisseur Ben Bernschneider kann man es auf Instagram lernen.

Beim Thema Mode beschränkte sich mein Ehrgeiz jahrzehntelang darauf, nicht wie der letzte Lappen herumzulaufen. Viel höhere Ansprüche hatte ich nicht. Im Gegenteil: Ich gefiel mir darin, in der Modebranche nur Spiel mit der Oberfläche, Tand und eitle Narretei zu erblicken, meines gnädigen Interesses nicht weiter würdig. Was ich in den Medien von den Laufstegen dieser Welt zu sehen bekam, bestätigte mich darin: Bei den Pariser Haute-Couture-Schauen betrachteten Menschen Kleider, die niemals jemand irgendwann tragen würde. Oder waren sie mit ihrem Stolz auf einen Platz in der ersten Reihe beschäftigt? Ich wollte es lieber nicht so genau wissen.