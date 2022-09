Das ist er also, der Hauch der Geschichte

Annika Schönstädt beobachtet das Leben der Promis in Berlin – und diesmal auch in London.

Und, schauen Sie sich an diesem Montag die Trauerfeier für die Queen im Fernsehen an? Auch als Nicht-Royalist gibt es schließlich einiges zu gucken. Tipptopp-Gästeliste, habe ich gelesen. Das Who’s who der internationalen Politik und Königshäuser. Dazu der vermeintliche Bruderzwist zwischen William und Harry beziehungsweise der Catfight zwischen Kate und Meghan, der die Klatschpresse bereits seit Jahren beschäftigt, endlich wieder einmal live und in Farbe. Ich sehe die Kommentare und Analysen der Lippenleser, Körpersprache- und Adelsexperten schon vor mir. Ich werde Wochen brauchen, die Flut der Lektüre abzuarbeiten!