Was man bei Interviews wirklich nicht tun sollte

Ein Interview zu geben, so habe ich währenddessen manchmal das Gefühl, ist für Promis die größte anzunehmende Zumutung. Klar, jeder hat mal einen schlechten Tag, darum geht es nicht. Ich bin auch schon zu solchen Gesprächen gegangen in der Hoffnung, dass das schnelle Überfliegen des Wikipedia-Eintrages als Vorbereitung schon ausreichen wird.

Wenn mir jedoch jemand gegenüber sitzt, der offensichtlich der Meinung ist, es sei mein Privatvergnügen, ihm mit möglichst intimen Fragen auf die Nerven zu gehen, dann finde ich das ärgerlich. Ich schreibe nicht fürs Feuilleton. Allzu schwurbelige Spitzfindigkeiten zum Œuvre des Künstlers interessieren mich für meine Texte also nur peripher. Wem das nicht recht ist, der sollte sich nicht mit mir verabreden. So einfach ist das. Ich mache da niemandem einen Vorwurf. Wäre ich prominent, hätte ich auch keine Lust, mich über mein Privatleben zu unterhalten.

Wenn Heiner Lauterbach gelangweilt aus dem Fenster schaut

Unangenehm wird es allerdings, wenn man solche Eckdaten erst während des Interviews klärt. „Geht es hier um mich oder um den Film?“, fragte mich neulich ein wenig amüsierter Heiner Lauterbach, während ich versuchte, ihm Details zu seinen Schwiegervaterqualitäten zu entlocken. „Nun, wo soll ich anfangen?“, dachte ich mir. Zumal Heiner Lauterbach sonst nicht zu den Prominenten der diskreten Sorte gehört. Die Details seiner Beziehungen und sonstigen Eskapaden sind in zwei Biografien und regelmäßig bei den Kollegen von der „Bild“-Zeitung nachzulesen. An diesem Tag zog er es jedoch vor, das Gespräch weitestgehend mit einem gelangweilten Blick aus dem Fenster zu bestreiten.

Sein Schauspielpartner Jürgen Vogel, ebenfalls zugange und mit wenig Lust auf Smalltalk ausgestattet, hatte sich hingegen richtig in Rage geredet. Der Grund, weshalb er nicht mit Boulevardjournalisten spreche, selbst wenn sie vordergründig noch so nett täten, sei nämlich der: Das Medium schlägt sich auf den Charakter nieder. Als Journalist merke man das natürlich nicht. Aus der Vogel-Perspektive sei jedoch sehr deutlich erkennbar, wie der Boulevard im Laufe der Zeit den ganzen Menschen infiltriere und ihn zu einem Erfüllungsgehilfen mache. Hört, hört!

Das Bewerbungsgespräch beginnt nicht erst beim Chef

Abgesehen davon, dass ein Interview dieser Art für beide Seiten Zeitverschwendung ist, finde ich ein solches Verhalten auch einfach unhöflich. In Bewerbungsratgebern wird gerne darauf hingewiesen, dass das Gespräch nicht erst dann beginnt, wenn der Kandidat vor seinem potenziellen Chef Platz genommen hat, sondern bereits beim Betreten des Gebäudes. Seien Sie also freundlich zum Empfangspersonal, grüßen Sie, wenn Sie in den Fahrstuhl steigen und so weiter und so fort. Ich frage mich dann immer, ob es wirklich Menschen gibt, die man auf diese einfachsten Regeln sozialen Miteinanders hinweisen muss.

Wenn ich dann wieder einmal mit der Berliner U-Bahn gefahren bin, erinnere ich mich: Ja, man muss. Ebenso scheinen aber auch viele Schauspieler, Musiker oder anderweitig bekannte Persönlichkeiten zu denken, dass das für sie nicht gilt. Beziehungsweise dass nur genau das in den Artikel einfließt, was im Rahmen des Interviews gesagt und später von einem gewissenhaften PR-Agenten freigegeben wird. Servicehinweis: Falsch gedacht.

Über manches sehe ich hinweg, ich bin ja kein Unmensch

Ich registriere alles. Vom Hallo bis zum Tschüss. Und nein, es ist nicht okay, sich während des Gesprächs die Essensreste aus den Zähnen zu popeln, immer wieder nur ganz kurz ans Telefon zu gehen, Journalistinnen als Mann das Knie zu tätscheln, seinem Gegenüber Zigarettenrauch ins Gesicht zu pusten oder sich Nassauerstyle, ohne wenigstens Gegenwehr vorzutäuschen, im Restaurant einladen zu lassen. Über manches sehe ich hinweg, ich bin ja kein Unmensch. Anderes ist es einfach zu gut, um es nicht aufzuschreiben. Vielleicht verschicke ich diese Kolumne demnächst einfach vorab als kleinen Warnhinweis.