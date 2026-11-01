Die schlechten Nachrichten aus der Berlina Jeschäftswelt reißen nich ab. Nu macht ooch noch det Modehaus Mientus dicht, nach fast 90 Jahren. Dabei jehörn die Läden anna Wilmasdorfa und am Kudamm zur City-West wie ne Molle zur Currywurscht. Ick jebe zu, ick war keen Stammkunde bei Mientus, det hat meen schmalet Taschenjeld nich erlaubt. Aba für‘n richtich jutet Sakko oda ‘n schicket Hemd war Mientus imma eene der ersten Adressen. Möbel-Hübna, Flamme-Möbel, det Mommsen-Eck, etliche Karstadt-Filialen undundund. Allet Jeschichte. Bald könn wa nur noch im Intanet einkoofen. Nich schön.

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