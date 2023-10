Die Angst des Finanzsenators

Berlins Finanzsenator Stefan Evers (SPD) sieht offensichtlich die Gefahr: Am Dienstag ließ er ein Schreiben verbreiten, in dem er versicherte, dass es keine flächendeckende Erhöhung der Grundsteuer in Berlin geben werde. Ziel sei es, dass im Durchschnitt aller Grundstücke die Steuerhöhe gleich bleibt. Die Beruhigungspille, die der Christdemokrat den Berlinerinnen und Berliner verabreichen will, wird aber nicht wirken. Denn der Unmut ist gewaltig.

Wo die Steuer voraussichtlich steigt

Viele Wohnungs- und Hausbesitzer haben Post von den Finanzämtern erhalten, nachdem sie ihre neue Grundsteuererklärung abgegeben hatten. Vor allem im Ostteil Berlins und dort vor allem in der Innenstadt wird es deutlich Steigerungen geben – auch wenn die endgültigen Werte noch nicht festgelegt sind.

Milde im Härtefall

Das Versprechen des Finanzsenators ist übrigens durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts festgelegt: In der Summe darf die Grundsteuer nicht steigen. Was wirklich neu ist, ist die Mahnung des Finanzsenators an seine Finanzbeamten, bei Härtefällen Milde walten zu lassen. Doch was soll das sein? Ist ein Rentner in einer großen Eigentumswohnung anders zu behandeln als jemand, der ein geringes Einkommen hat? Werden auch andere Steuern erlassen? Und wo bleibt da die Steuergerechtigkeit?

Folgen für die Wahl 2026

Niemand werde durch die Neuberechnung der Grundsteuer überfordert, verspricht Evers. Der Finanzsenator, der wegen der einbrechenden Steuereinnahmen schon jetzt Probleme bei der Haushaltsaufstellung hatte, kann sich eine Senkung der Grundsteuer nicht leisten. Das Problem für den Politiker Evers ist allerdings: 2026 wird in Berlin neu gewählt. Da wird sich jeder daran erinnern, ob er mehr zahlen muss. Denn letztlich ist die Grundsteuer eine kommunale Steuer. Der Finanzsenator wird für ihre Höhe haftbar gemacht.