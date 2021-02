In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 15. Februar.

+++ Boot brennt in Kreuzberg aus +++

Gegen 21 Uhr stand am Sonntagabend am Urbanhafen gegenüber des Urban Krankenhauses in Kreuzberg ein Boot in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Boot, das jedoch ausbrannte. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor.

Foto: Morris Pudwell

+++ Auto-Brände in Neukölln und Kreuzberg+++

An Sonntagabend gegen 20.10 Uhr brannte in Neukölln erneut ein Fahrzeug. Diesmal in der Donaustraße. Erst vor rund einer Woche hatten Fahrzeuge entlang der Weserstraße gebrannt. Damit hält die Brandserie der vergangenen Wochen an. Die Feuerwehr löschte den Kleintransporter der im vorderen Bereich jedoch ausbrannte.Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 2.20 Uhr in der Nacht zum Montag brannte am Erkelenz Damm in Kreuzberg ein BMW. Die Feuerwehr löschte das in Flammen stehende Fahrzeug, konnte ein Ausbrennen aber nicht verhindern. Ein daneben geparkter Transporter einer Tischlerei geriet ebenfalls in Brand und wurde schwer beschädigt. Ein Fachkommissariat ermittelt auch in diesem Fall. Derzeit wird in beiden Fällen von Brandstiftung ausgegangen.

+++ Polizei warnt vorm Betreten der Eisflächen +++

Noch sind die Temperaturen frostig, aber im Laufe der nächsten Tage werden die Temperaturen wärmer. Am kommenden Wochenende werden Plusgrade erwartet. Polizei und Feuerwehr warnen daher, die Eisflächen der Seen und Flüsse zu betrteten.