Mehr Menschen rufen bei der Telefonseelsorge an

Berlin. Einsamkeit ist im Grunde immer gleiche Einsamkeit. Aber während der Corona-Pandemie gibt es schlicht mehr Menschen, die dieses Gefühl erfahren. Bettina Schwab von der Berliner Telefonseelsorge nennt einen Beispielanruf, den sie vor einem Jahr wohl nicht bekommen hätte: „Da ist die Mutter im Homeoffice mit zwei schulpflichtigen Kindern“, sagt sie, „die gerade digital von zuhause aus arbeiten muss, der Drucker funktioniert nicht und da ist noch jemand im Wohnzimmer, der Lärm macht.“ Es ist, als ob plötzlich auch Menschen in eine Krise geraten, die bisher „schon irgendwie klar“ gekommen wären. „Ich habe das Gefühl“, sagt Schwab weiter, „dass irgendeine Stellschraube bei den Menschen für alle etwas festgezurrt wurde.“

Doch die Telefonseelsorge Berlin kümmert sich seit mehr als 60 Jahren um Menschen, die in eine Krise geraten. Im 1956 wurde sie im damaligen West-Berlin gegründet und war damals die erste und einzige Telefonseelsorge Deutschlands. Weit mehr als 100 Mitarbeiter arbeiten abwechselnd an drei Telefonen rund um die Uhr. Sind es sonst um die 2500 Anrufer am Tag, sind es inzwischen mehr als 3000.

„Die Anrufe glichen sich im Rückblick schnell den Fallzahlen an“, sagt Bettina Schwab. Analog zu den Zahlen der Infizierten in Berlin ging es im März erstmal steil nach oben, zum Sommer hin flachte es etwas ab. „Zum Winter dann ging die Anzahl an Gesprächen mit Corona im Thema wieder hoch.“ Thematisch ging es oft um Einsamkeit, aber mit der Zeit sei auch die Existenzangst immer wieder Thema gewesen bei den Anrufen. „Corona ist wie ein Brennglas, es hat Dinge, die sowieso schon da waren, weiter verstärkt.“ Aktuell kommt noch die Weihnachtszeit hinzu, in der Themen wie Einsamkeit und psychische Labilität noch mehr Bedeutung bekommen. „Grundsätzlich ist für uns Weihnachten immer eine Zeit mit viel Arbeit“, sagt Bettina Schwab, „aber hinzu kommt, dass auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen nicht ihre Familien sehen können.“

Das ist etwas, was in diesem Jahr eine besondere Rolle spielt für die Telefonseelsorge: Denn auch diejenigen, die am Telefon helfen sollen, leben in der gleichen Pandemie-Situation wie die Anrufer. Bisher ist noch keiner der Mitarbeiter positiv getestet worden oder haben Angehörige verloren, aber auch sie bekommen die Einschränkungen zu spüren. Eine Umstellung auf Homeoffice ist aber für das Projekt nicht möglich. Zum einen muss die Anonymität der Anrufer sicher gestellt sein und wenn man in heimischer Atmosphäre die Gespräche annimmt, kann niemand garantieren, dass nicht doch jemand ins Zimmer kommt. Außerdem: Die meisten Mitarbeiter finden es leichter, die sehr ernsten Gespräche hinter sich zu lassen, wenn sie an einem anderen Ort als Zuhause stattfinden.

In den vergangenen vier Jahren hat sich noch ein weiteres Projekt aus der Berliner Telefonseelsorge entwickelt, das bisher in Deutschland einzigartig ist. Frauke Dobek betreut die Ansprechstelle für suizidbetroffene Angehörige. „Eine Mitarbeiterin hatte die Idee zu dem Projekt“, sagt Dobek, „und inzwischen ist es die richtige Stelle ist für eine traurig große Zielgruppe.“ Ihrer Erfahrung nach sehen sich Angehörige selbst gar nicht unbedingt als Zielgruppe für Hilfe ansehen. „Dabei sind Hinterbliebene von Suizid selbst hochgefährdet.“ Ihre Stelle bietet ein Beratungsgespräch oder eine Trauergruppe den Betroffenen.

Bettina Schwab sagt, dass es bei der Telefonseelsorge eben immer andere Ansprechpartner gebe. „Aber gerade bei Fällen von Suizid ist es besser, wenn man einen direkten Kontakt hat, der auch gehalten wird.“ Und dafür ist die Ansprechstelle gedacht. Das Programm läuft unabhängig von der telefonischen Betreuung. Es läuft letztlich über direkte persönliche Kontakte, die es auch während der Corona-Pandemie schwer haben. Wenn einige Betroffene sich sonst nur einmal im Monat getroffen haben, hatten sie plötzlich Redebedarf. Auch können diese Treffen nur schwer über Videotelefon stattfinden, weil die Gesprächsatmosphäre ebenfalls nicht die gleiche ist. Das persönliche Treffen lässt sich nicht ersetzen.

Den einzigen positiven Effekt, den sich Dobek und Schwab von der Pandemie erhoffen, ist, dass zumindest das Thema Trauer, Sterben und Tod dadurch mehr ins Bewusstsein rücke. „Generell“, sagt Frauke Dobek, „ist der Tod aber noch zu sehr ein Tabu.“ Sie wünsche sich, dass Menschen sich früher Gedanken über eine Beerdigung machen. „Die Unsicherheit geht sehr weit, sie betrifft auch Freunde von Trauernden, die nicht wissen, wie man richtig kondoliert.“ Sie raten zu unbedingter Ehrlichkeit, auch wenn das bedeutet, die Unsicherheit zuzugeben.

Zunächst aber sind die beiden Telefonseelsorger froh, dass dieses anstrengende Jahr bald hinter ihnen liegt. „Aber leider gehe ich davon aus“, sagt Bettina Schwab, „dass es in den kommenden Wochen noch schwieriger wird.“ Sie sieht aktuell eine Verschärfung der Umstände, die sich erst im Januar auf die Anrufer auswirken wird. Aber sie werden auch dann versuchen, jeden Anruf entgegenzunehmen.

Telefonseelsorge Berlin: 0800 111 0 111. Spendenkonto: Telefonseelsorge Berlin e.V., DE 29 1002 0500 0001 6432 03

www.telefonseelsorge-Berlin.de