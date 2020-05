Coronavirus Berlin: Mehr Kinder dürfen ab Montag zurück in Kitas und Tagespflege

Ab Montag dürfen fünfjährige Berliner Kinder wieder in die Kita. Auch ihre Geschwister dürfen mitkommen, wenn sie vorher schon in derselben Einrichtung betreut wurden, wie die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Donnerstag mitteilte. Tagesmütter und -väter dürfen ab Montag außerdem wieder alle Kinder aufnehmen, die sie vor der Corona-Schließzeit betreut hatten - durch die Betreuung in kleinen und stabilen Gruppen könnten Infektionsketten gegebenenfalls leicht nachvollzogen werden, hieß es.

Kitas in Berlin: Nur eingeschränkte Betreuung

Damit gingen die Lockerungen nach den wochenlangen Schließungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter. Zuvor durften vor rund einer Woche bereits künftige Schulanfänger wieder in ihre Kitas zurück. Die Kita-Kinder haben nach Angaben der Senatsverwaltung derzeit einen Anspruch auf eine eingeschränkte Betreuung, die im Schnitt einem Halbtagsplatz entspreche. Die Betreuungszeit könne flexibel aufgeteilt werden.

„Raum- und Personalkapazitäten sind aufgrund der Corona-Maßnahmen begrenzt. Ich bitte daher alle Eltern um Verständnis, dass individuelle Betreuungszeiten nicht voll ausgeschöpft werden können“, erklärte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) laut Mitteilung. „Die weitere Kita-Öffnung funktioniert nur, wenn alle bereit sind, mit den Kita-Leitungen bestmögliche, solidarische Lösungen zu finden.“

Nächste Lockerung in Kitas wohl am 8. Juni

Der nächste Öffnungsschritt ist für den 8. Juni anvisiert - dann sollen Kinder zwischen vier und fünf Jahren in die Kitas zurückkehren. Der Zeitpunkt hänge aber vom weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens ab, hieß es.

