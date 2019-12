Festnahmen am Breitscheidplatz

Am Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wurden zwei Gefährder festgenommen. Sie sollen einen Anschlag geplant haben.

Gefährder festgenommen Terrorverdacht am Breitscheidplatz, Weihnachtsmarkt geräumt

Berlin. Terroralaram am Breitscheidplatz! Nach Informationen der Berliner Morgenpost hat die Polizei auf dem Weihnachtsmarkt zwei Gefährder festgenommen. Sie sollen dort am Sonnabendabend zwei gefährliche Gegenstände platziert haben. Der Weihnachtsmarkt wurde evakuiert. Spezialkräfte der Polizei sind im Einsatz. Auch eine Konzertveranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde vorzeitig beendet. Die Besucher des Weihnachtsmarktes hätten dies ruhig und besonnen verlassen, teilte die Polizei mit. Derzeit werden der Breitscheidplatz und die Gedächtniskirche abgesucht.

Begleitet von Polizisten verlassen die Menschen den Breitscheidplatz.

Gefährder wegen Sprengstoffdelikten bereits bekannt

Bei den Gefährdern handelt es sich nach Informationen der Berliner Morgenpost um einen Mann aus Nordrhein-Westfalen und eine Person aus den USA, die bereits wegen Sprengstoffdelikten bekannt war. Er wurde nach Morgenpost-Informationen per Haftbefehl gesucht.

Am Breitscheidplatz wurden starke Polizeikräfte zusammengezogen.

Die Zugänge zum Breitscheidplatz sind gesperrt. Am Bahnhof Zoologischer Garten halten derzeit keine S-Bahnen, die Züge fahren durch. Aufgrund der Abreise der Fußballfans vom Olympiastadion sind starke Kräfte der Bundespolizei im Einsatz.

Arne Herz (CDU), stellvertretender Bürgermeister von Charlottenburg-Wilnersdorf, sagte der Berliner Morgenpost: "Es zeigt sich, dass der Schutz der Besucher des Weihnachtsmarktes, wie insgesamt öffentlicher Plätze, anhaltend wichtig ist. Ich danke der Polizei für ihr besonnenes Handeln. Aber umso mehr sollten die Berlinerinnen und Berliner zwar weiter wachsam sein, aber sich die Vorfreude aufs Weihnachtsfest auch nicht vermiesen lassen."

Auf den Weihnachtsmarkt hatte der islamistische Attentäter Anis Amri vor drei Jahren einen entführten Lastwagen gesteuert. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Amri wurde später auf der Flucht in Italien erschossen.

Die Kreuzung Kurfürstendamm und Joachimsthaler Straße wurde von der Polizei gesperrt.

