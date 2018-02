Wo Ritter, Einhörner und Eisköniginnen zu Hause sind

[le] "Helden" Eine Ausstellung für Kinder im Musueum für Film und Fernsehen Berlin 29. März bis 21. Oktober 2012 SUPERMAN England 1978 Regie: Richard Donner Christopher Reeve als Superman Premiere: USA Dezember 1978 Als Jugendliche kreierten Jerry Siegel und Joe Shuster Superman dessen Abenteuer seit 1938 in verschiedenen Comic-Reihen zu lesen sind. Zwischen 1978 und 1987 verkörperte Christopher Reeve den ?Mann aus Stahl? in insgesamt vier Realverfilmungen. Quelle: Deutsche Kinemathek

Nicht nur zur Faschingszeit kann man in Berlin in zahlreichen Geschäften Kostüme leihen oder kaufen. Eine Auswahl.

Neukölln

Durmus Kücük Durmus Kücük bietet mit etwa 5000 Kostümen zu den unterschiedlichsten Themen eine breite Auswahl zum Kauf. In seinem vor vier Jahren eröffneten Geschäft wird fündig, wer sich zu Faschings- oder Mottopartys als Superheld wie Batman, Superman oder auch Wonder Woman, als Star Wars Darth Vader oder ganz klassisch als Pirat kostümieren will. Was nicht vorrätig ist, kann auch bestellt werden, Dauer etwa fünf Tage.

ClothingLand/Kostümladen Donaustr. 51, U7 Karl-Marx-Straße, Di., Mi., Fr., Sbd. 10–20, Do. 11–20 Uhr, Tel. 85 61 62 51

Schöneberg

Louisa Biermann ist Verkäuferin bei Deko Behrendt

Deko Behrendt Seit Jahrzehnten versorgt Deko Behrendt Karnevalisten und Faschingsfans mit allem von Kostümen bis Dekoartikeln, was sie für die jecke Zeit, für Partys und Umzüge brauchen. Weiterhin Favorit bei Jungs ist der Polizist, bei Mädchen Eiskönigin Elsa. Ungebrochen das Faible für Piraten und Indianer. Neu im Sortiment sind Filmkostüme à la Batman, Harlequin oder Star Wars. Auf Einhörner stünde, wie der Chef Jörg Reisemann bestätigt, derzeit jeder, unabhängig vom Alter.

Deko Behrendt Hauptstr. 18, Bus 104, 106, 187, 204, M48, M85 Kaiser-Wilhelm-Platz, S1 Julius-Leber-Brücke, Mo.–Fr. 10–19, Sbd. 10–16 Uhr, 3.+10.2. 10–19 Uhr, Tel. 781 49 06

Adlershof

Adlershofer Fundus Mit rund 25.000, von historischen bis zu den 1990er-Jahren reichenden Kostümen und Kostümteilen gehört der Fundus zu den ganz großen Kostümverleihern der Stadt. Viele Film- und Fernsehproduktionen leihen dort ihre Ausstattung für Filme wie "Good Bye Lenin!" aus. Privatkunden statten sich für Faschings- und Mottopartys aus. Weiter im Trend: die 1920er-,1960er- bis 1980er-Jahre (ab 20 Euro/Woche). Groß ist auch die Perückenabteilung.

Adlershofer Fundus Ernst-Augustin-Str. 7, S8, 9, 45, 46 85 Adlershof, Do., Fr. 10–18, Sbd. 10–13 Uhr, Tel. 67 04 42 22

Kreuzberg

WildBerlin Über viele Jahre hat Wolfram Ehrhardt seine Kostümsammlung, zu der auch zahlreiche Stücke aus einem ehemaligen Wiener Kostümhaus gehören, aufgebaut. Etwa 2000 Kostüme, der Fokus liegt auf den 1920er-Jahren, können inzwischen für Faschings- und Mottopartys ausgeliehen werden. Neu ist seit Februar der angegliederte WildVintage-Shop, wo mehrere Tausend theaternahe Kleidungsstücke eines nicht mehr existierenden, veganen Modelabels verkauft werden.

WildBerlin Blücherstr. 37a, Kreuzberg, U7 Südstern, tägl. 11–20 Uhr, Tel. 0176 41 73 37 51

Schöneberg

Schnick Dee

Schnick Dee Suza Hildebrand-Potthoff hat ihren vor 14 Jahren eröffneten Kostümverleih nach Zeitepochen wie Antike, Mittelalter oder auch Barock aufgebaut. Beliebt bei Frauen wie Männern seien aber auch Kostümierungen im Stil der 1920er- und 1970er-Jahre, sagt die Inhaberin. Hildebrand-Potthoff verleiht bei Schnick Dee komplette Kostüme, Schuhe gibt es auch separat. Angeboten werden zudem auch viele Kostüme in großen Größen wie Dirndl bis Größe 50, Herrenanzüge bis zu 58 und 60.

Schnick Dee Gotenstr. 73, S1 Julius-Leber-Brücke, Mo.–Fr. 10–18, Sbd. 10–13 Uhr, Tel. 81 82 83 22, www.kostuemverleih-berlin.de

Adlershof

Kostüm-Zauberei Rund 20.000 Kostüme – das ist nicht nur eine stattliche Auswahl. Die hochwertigen Kostüme in allen Größen von Antje Schraders etwa 400 Quadratmeter großem Kostümverleih sind auch alle selbst angefertigt. Viele Kunden würden sich für Maskenbälle, in Berlin wie in Venedig, hier ihre Outfits aussuchen. Beliebt sind Kostüme im Stil der 1920er- und 1950er-Jahre.

Kostüm-Zauberei Am Studio 20D, Adlershof, Bus 260 Wilhelm-Ostwald-Straße, Mo.–Fr. 10–18, Sbd. 11–13 Uhr, Tel. 67 04 41 62,

Mitte

Maskworld Die fünfte Jahreszeit stehe ganz im Zeichen von bunten und witzigen Kostümen, heißt es bei der Verkleidungsinstitution maskworld. Beste Beispiele dafür: abgefahrene Huckepack-Kostüme. Auch aufblasbare Kostüme für den schräg-witzigen Look gibt es. Mit "Kigurumis", Kuscheltier zum Anziehen, trotzen Karnevalisten kaltem Wetter.

maskworld.com store Oranienburger Str. 86a, S5, 7, 75 Hackescher Markt, Mo.–Sbd. 12–20 Uhr, Tel. 40 04 46 20

Schöneberg

Dekolager Berlin Ob bunte oder ausgeflippte Kostüme, Accessoires wie farbige Kontaktlinsen oder ausgefallene Dekoartikel, bei Alexis Schirren werden Fans der fünften Jahreszeit fündig. Auch bei ihm sind neben Klassikern wie Mönch, Nonne, Gefangener, Arzt oder Krankenschwester Einhörner beliebt. Mit hellblauem oder lilafarbenem Trainingsanzug gehen männliche Verkleidungsfans auf 80er-Jahre-Parties. Tierfreunde präsentieren sich im felligen Affenkostüm - in pink.

DekolagerBerlin Yorckstr. 43, Schöneberg, S1, 2, 25, U7 Yorckstraße, Mo.–Fr. 10–20, Sbd. 10–18 Uhr, Tel. 311 62 66-0

Schöneberg

Die Wunderwerkstatt Erst ein Kostüm gekauft, dann ab in die Karnevalshochburg Köln. Das kennt Linda Bollenberg von vielen Kunden. Ab März beginne dann auch wieder die Verkleidungssaison für Junggesellen- und Junggesellinnenabschiede, sagt Linda Bollenberg.

Die Wunderwerkstatt Innsbrucker Str. 2, U4, 7 Bayerischer Platz, Di.–Fr. 11–18, Sbd. 12–15 Uhr, 5.–9. 2. 11–20 Uhr, 10., 12., 13.2. 10–20 Uhr.Tel. 43 20 67 45,

Mitte

Deiters in Mitte

Deiters Seit Herbst 2014 gibt es auch eine Filiale des rheinischen Frohsinns in Berlin. Auf rund 2000 Quadratmetern offeriert das Kölner Familienunternehmen Deiters (Kauf-)Kostüme für jede närrische Gelegenheit. Weiterhin ungebrochen ist der Einhorn-Trend. Zu den Klassikern gehören Hippie-Outfits. Aus Hollywood kommen Trends wie Minions oder Minnie Maus. Frauen, so Inhaber Herbert Geiss, stünden auf aufwendige Verkleidungen, Männer seien pragmatisch unterwegs.

Deiters Rathauspassagen, Rathausstr. 5, Mitte, Mo.–Sbd. 10–20 Uhr, Tel. 0800 664 68 64, www.deiters.de