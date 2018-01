Einbrecher machte Selfies mit gestohlenem Handy - Fahndung

Der Verdächtige soll in eine Kellerwohnung in Wilmersdorf eingebrochen haben

Berlin. Der Verdächtige soll nach Angaben der Polizei am 26. August 2017 in eine Kellerwohnung in Wilmersdorf eingebrochen haben. Gegen 2.30 Uhr bemerkte die damals 67 Jahre alte Wohnungsmieterin in der Düsseldorfer Straße einen unbekannten Mann in ihrem Zimmer, der sich an ihrer Handtasche zu schaffen machte.

Als der Einbrecher, der offenbar durch ein offenes Fenster in die Wohnung eingestiegen war, die Dame bemerkte, flüchtete er mit Geld, Handy und persönlichen Papieren der Frau auf demselben Weg in unbekannte Richtung. Mit dem erbeuteten Handy machte der Mann später Selfies, die über iCloud oder Dropbox auf dem Computer der bestohlenen Frau landeten. Die Fotos nutzte die Polizei als Fahndungsfotos.

Sachdienliche Hinweise zur Identität des Verdächtigen und/oder zu dessen Aufenthalt bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Charlottenburger Chaussee in Spandau unter den Telefonnummern (030) 4664-272127 oder (030) 4664-271100 oder eine andere Polizeidienststelle.

( BM )