„Hoa Rong“: ein Restaurant wie im Märchen

Mit einer großen Party hat am 1. Juli das vietnamesische Restaurant „Hoa Rong“ an der Georgenstraße in Mitte eröffnet. Besonders ist hier vor allem das Interior, designt von Huy Thong Tran Mai, dessen Handschrift man bereits aus dem „Oukan Dining“ in Mitte oder dem „Con Tho“ in Neukölln kennt.

Wer das Restaurant betritt, taucht ein in einen Ort der Magie und Verzauberung. Denn der Name „Hoa Rong“ leitet sich von einem jahrhundertealten Märchen ab, das in Vietnam jedes Kind kennt. Die Legende von „Ca Chep Hoa Rong“ handelt von einem Karpfen, der mit all seiner Kraft flussaufwärts schwimmt, über das Wasser bis in den Himmel springt und sich danach in einen magischen Drachen verwandelt. Die Geschichte steht sinnbildlich für Mut und Stärke sowie die Verwirklichung von Träumen – trotz aller Widrigkeiten. Optisches Leitbild des Restaurants ist der Drache, der als aufwändige Metallkonstruktion nachgebaut wurde und sich seitlich an den Wänden und der Decke entlangzieht.

Die Küche des vietnamesischen Restaurants „Hoa Rong“ in Mitte ist geprägt von all dem, was die Bergregion Sapa zu bieten hat.

Foto: Nils Hasenau/ SchillerQubes / Nils Hasenau

Die vorwiegend vietnamesische Küche des „Hoa Rong“ ist von der Bergregion Sapa inspiriert. Die dortige Bevölkerung gehört zur ethnischen Minderheit Vietnams. Traditionell vereint die Küche in dieser Gegend kulinarische Einflüsse aus Laos und Thailand. Die Speisekarte des „Hoa Rong“ bildet deshalb die Vielfalt an traditionellen Gewürzen, frischen Kräutern und Aromen aus der Region ab. Angeboten werden sowohl vegane und vegetarische Speisen als auch Gerichte mit Fleisch.

Hoa Rong, Georgenstraße 25, 10117 Berlin.