Festival "Eat Berlin" wird auf den Herbst verschoben

Es war absehbar: Das jährliche Genussfestival "Eat Berlin" wird in diesem Jahr verschoben. Statt im Februar und März findet es nun vom 28. Oktober bis zum 7. November statt. Das gab der Veranstalter am Donnerstag bekannt. Man habe b is zuletzt so sehr darauf gehofft, dass die Jubiläumsausgabe der 10. "Eat Berlin" wie geplant stattfinden könne, hieß es. Doch nach intensiver Abspraache mit dem Berliner Senat habe man sich zur Verschiebung entschlossen.

Grund ist natürlich die Corona-Pandemie. Man wolle seinen Teil zu Eindämmung der Krise beitragen und vor allem Gäste, Kollegen und Partner schützen. Alle gebuchten Tickets würden ihre Gültigkeit behalten. Verbunden ist das mit der Bitte, auf eine Stornierung zu verzichten, um die Gastronomen zu unterstützen.

Die erste "Eat Berlin" startete 2011 mit 400 Besuchern als kleine Veranstaltungsreihe. Inzwischen ist das Festival eine feste Größe im Berliner Feinschmeckerkalender und gilt laut dem "Traveller's World Luxus- und Reisemagazin" als eines der zehn besten Feinschmeckerfestivals der Welt.