Berlin. Thomas Yoshida ist Patissier im Sterne-Restaurant Facil. Sein Weihnachtsdessert lässt sich auch zusammen mit Kindern zubereiten.

Die Desserts von Thomas Yoshida erinnern an kleine Kunstwerke. Aktuell etwa serviert der Chef Patissier im am Potsdamer Platz etwa „den Pilz“. Die Nachspeise sieht aus wie das, was der Name versprich. Auf der Zutatenliste stehen statt Pilze aber Schokolade, Albatrüffel, Beeren und Erdnüsse. Doch das Kunstwerk dauert, es gehört auch Feinarbeit dazu. Für den kulinarischen Adventskalender der Berliner Morgenpost hat sich Thomas Yoshida ein Rezept ausgesucht, das bei der Anrichtung etwas weniger komplex ist. Dafür lasse sich die Nachspeise auch zusammen mit Kindern zubereiten, sagt er - und sie ist mindestens genauso lecker.