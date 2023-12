Berlin. Pommes und Burger von „Goldies“ sind in Berlin ein Erfolg. Warum das so ist, verraten die Macher, die einst in der Sternegastronomie arbeiteten.

Ein gewöhnlicher Dienstag zur Mittagszeit auf dem Kurfürstendamm. Während auf der Einkaufsstraße der geschäftige Alltag seinen Gang geht, ist an der Baulücke zwischen Karstadt und Kudamm Eck eine Schlange zum Stehen gekommen. Seit Juli dieses Jahres betreibt „Goldies” hier in einem umfunktionierten Überseecontainer ein Pop-up und bringt erfolgreich Pommes und Smash Burger an die City-West-Klientel.