Berlin. Alle mögen Vanillekipferl. Das Restaurant „Pots“ im Hotel Ritz-Carlton am Potsdamer Platz verrät, wie das Gebäck perfekt wird.

Auch in diesem Jahr öffnet die Berliner Morgenpost vom 1. bis zum 24. Dezember an jedem Tag ein Türchen ihres traditionellen „Kulinarischen Adventskalenders“. In diesem Jahr lautet das Motto „Süße Leckereien zu Weihnachten“, es geht um feine Backwaren und Desserts.