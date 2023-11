Was das Adlon im Advent bietet

Berlin. Die Adventszeit rückt mit großen Schritten näher, viele Kaufhäuser, darunter das KaDeWe, sind schon festlich geschmückt, die Restaurants stellen sich von Sommergerichten auf Gans und Ente um. Auch das Adlon Kempinski Berlin hat wieder einiges für die Vorweihnachtswochen geplant. Ein Überblick.

Doppelte Martinsgans: Ab dem 11. November und bis zum 23. Dezember gibt es das Duett „Gans in zwei Gängen“, was den Auftakt und die offizielle Eröffnung der weihnachtlichen Bratensaison bildet. Das Quarré im Adlon serviert eine Gänse-Consommé mit Rotkohlcrème und Maronen-Schmorfleisch-Ravioli sowie Brust und Keule von der Gans mit Apfel und Rotkraut, knusprigem Grünkohl und Kartoffelplätzchen zum Preis von 68 Euro pro Person.

Adlon-Lobby: Auch die Adlon-Lobby macht sich fit für Weihnachten. Ab dem 1. Dezember werden die Lobby-Kapazitäten kurzzeitig erweitert. Der benachbarte Wintergarten wird eine Märchenwelt mit Afternoon Tea an den Adventssonntagen inmitten von „schneebedeckten“ Tannenbäumen. Von der Marke Steiff kommen Plüschtiere als Dekoration, ausgewählt von der Hotelchefin Karina Ansos höchstselbst. „Die Adventswünsche unserer Gäste haben uns auch in diesem Jahr zu exquisiten Vorweihnachtsangeboten inspiriert, die hochwertige Genüsse für Augen, Gaumen und Ohren garantieren“, sagt sie.

Neben Tee und Scones werden zudem Stör-Kaviar auf Grüntee-Focaccia, Spekulatius-Tartelette mit Bratapfel und ein gefrorener „Schneeball“ mit heißer Karamell-Zimt Sauce in drei Gängen zu für 98 pro Person serviert. Alternativ wird die Bel Etage mit Blick auf den Elefantenbrunnen für Nachmittagsgäste reserviert sein – abhängig vom Andrang.

Gospelmusik: An den Samstagen 9. und 16. Dezember gibt es Gospelmusik mit Pianist Joseph Odogu und vier Sängerinnen, die ab 14 Uhr an verschiedenen Plätzen im Adlon sowie auf dem Balkon über dem Haupteingang auftreten werden. Donnerstags treten Jung-Künstler am Abend in der Lobby-Bar auf.

Üppige Spezialitäten beim Adventsbrunch

Adventsbrunch: An den ersten drei Adventssonntagen wird auf der Bel Etage der Adventsbrunch serviert. Immer von 12.30 Uhr bis 15 Uhr gibt es Elemente des Adlon-Frühstücksbuffets und winterliche Gerichte, die teils am Tisch serviert werden. Darunter ist auch das Egg „Christmas“ mit Rotkohl-Dinkel-Petersilien-Salat oder eine Hummer Bisque als Shot im Glas. Dazu kommen fangfrische Austern, Hummer-Spezialitäten oder Jakobsmuscheln mit Zitrusfrüchten. Vom Buffet gibt es Roastbeef mit Gremolata, Rinderrouladen, Seeteufelmedaillons oder Champagner-Risotto mit Garnelen. Ente, Gans und die klassischen Beilagen sind ebenfalls dabei.

Für Kinder gibt es eine spezielle Kinderbetreuung inklusive Besuch des Weihnachtsmanns. Der Preis pro Person inklusive Champagner, Wein, Bier, Softgetränken, Tee und Kaffee beträgt 195 Euro. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen die Hälfte. Tischreservierungen unter Tel. 030 - 2261 1959 oder via Email: restaurants.adlon@kempinski.com.