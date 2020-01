Michael Sorgenfrey ist neuer Direktor im Hotel „Adlon“

Nach drei Jahren erfolgreicher Führung des 5-Sterne-Hotels „Adlon Kempinski“ folgt Matthias Al-Amiry dem Ruf des Kempinski Vorstands und kehrt zurück nach Asien, wo er als Managing Director die Leitung des „The Capitol Kempinski Singapore“ übernimmt. „Auch wenn der Abschied von meinem fantastischen ‚Adlon‘-Team nicht leicht fällt, so bin ich doch sehr stolz, dass wir gemeinsam die Geschichte dieses besonderen Hauses weiterschreiben konnten“, so Matthias Al-Amiry. „Allerdings hat nichts so viel Bestand wie der Wandel und so sehe ich meiner neuen Herausforderung mit Freude und Optimismus entgegen.“

Matthias Al-Amiry verabschiedet sich nach drei Jahren als Direktor aus dem Hotel „Adlon Kempinski Berlin“.

Foto: Fotografenmeister Andreas Amann

Michael Sorgenfrey ist neuer Geschäftsführenden Direktor im „Adlon“ am Brandenburger Tor

Die Führung des Luxushotels am Brandenburger Tor übergibt er an Michael Sorgenfrey, ein bekanntes Gesicht im „Adlon“ und in der deutschen Hauptstadt. Bereits in den Jahren 1997 bis 1999 war er als Food Beverage Operations Manager maßgeblich an der erfolgreichen Wiedereröffnung des Hotel „Adlon Kempinski Berlin“ beteiligt; 2002 kehrte er für drei Jahre als Hotel Manager an die bekannte Wirkungsstätte zurück.

Der 52-Jährige kann auf eine Karriere in der internationalen Luxushotellerie blicken. Angefangen mit seiner Ausbildung zum Koch im „Kempinski Hotel Atlantic Hamburg“ 1985 stieg der passionierte Gastronom und Hotelier über verschiedene Stationen stets auf. So folgte er unter anderem dem Ruf des legendären „Mandarin Oriental Bangkok“, wo er 1999 zum Executive Assistant Manager ernannt wurde.

Später, nach der erfolgreichen Eröffnung des „Kempinski Hotels Barbaros Bay Bodrum“ im Jahr 2005 und des „Kempinski Hotels Adriatic Istria“ im Jahr 2009, nahm Sorgenfrey eine neue Herausforderung an und zog 2010 als General Manager des „Grand Millennium Al Wahda Hotels and Residences“ mit 840 Zimmern nach Abu Dhabi. Im Jahr 2012 wurde er zum General Manager des „Palace Downtown Dubai“ ernannt.

Anschließend war er als Geschäftsführer bei RIMC Deutschland Hotels Resorts, einer Tochtergesellschaft der RIMC International Hotels Resorts GmbH, tätig und für die operative und strategische Führung der 15 Hotels in Deutschland verantwortlich. Im Herbst 2019 folgte er abermals dem Ruf von Kempinski Hotels und wurde zum Vice President Operations, Middle East Africa ernannt.

Michael Sorgenfrey freut sich auf seine neue Aufgabe im „Adlon Kempinski Berlin“

„Bekanntlich sind aller guten Dinge drei und daher freue mich sehr, wieder ins berühmte ‚Hotel Adlon Kempinski Berlin‘ zurückzukehren“, so Michael Sorgenfrey. „Hier habe ich bereits sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt. Mein erstes Anliegen ist natürlich, das heutige Haus, seine Abläufe und insbesondere seine Mitarbeiter kennen zu lernen und mich möglichst schnell einzuleben. Ich übernehme nicht nur ein starkes Team und ein erfolgreich geführtes Hotel, ich komme wieder zurück in die wahrscheinlich spannendste Stadt: Berlin hat in historischer, politischer und kultureller Hinsicht unglaublich viel zu bieten. Für mich persönlich schließt sich ein Kreis.“

Das „Adlon Kempinski Berlin“ am Brandenburger Tor ist eines der bekanntesten Hotel der Stadt.

Foto: Promo / Raufeld

Der gebürtige Hamburger hat einen European Executive Master of Business Administration von der Reims Management School und ein F&B Management Certificate von der Cornell University in New York absolviert. Neben seiner deutschen Muttersprache spricht er fließend Englisch und verfügt zudem über Grundkenntnisse in Türkisch und Thai.