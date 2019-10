In Prenzlauer Berg wird der Food Mover Award verliehen

Ilona Scholl aus dem „Tulus Lotrek“ in Kreuzberg ist in der Kategorie „Best Host/Sommelier“ nominiert.

In dem zur Event-Location umgebauten alten Güterbahnhof Von Greifswald an der Lilli-Henoch-Straße in Prenzlauer Berg sollte am Montagabend erstmals der Food Mover Award verliehen werden. Mit dem Preis zeichnen das Magazin „B-Eat“ und die Berlin Food Week Persönlichkeiten aus, die die Neue Deutsche Küche maßgeblich beeinflussen.

Nominiert in den Kategorien „Best Host/Sommelier“ und „Best Producer“ waren mit Ilona Scholl aus dem Sternerestaurant „Tulus Lotrek“ in Kreuzberg, Samina Raza aus dem „Mrs Robinson’s“ in Prenzlauer Berg, Florian Domberger vom „Domberger Brot-Werk“ in Moabit und Ulrike Genz von der „Brauerei Schneeeule“ in Wedding auch vier Berliner. Ebenfalls nominiert waren Bärbel Ring vom „Söl’ring Hof“ auf Sylt und Lars Odefey von „Odefey & Töchter“ in Uelzen.

Sonderpreis in der Kategorie „Game Changer“

Auf die Auszeichnung als „Best Chef“ konnten Thomas Imbusch vom „Restaurant 100.200“ in Hamburg, Wenzel Pankratz vom „Forsthaus Strelitz“ in Neustrelitz und Tobias Wussler aus dem „Restaurant Waldgaststätte Ponyhof“ in Gengenbach hoffen. Zudem sollte der Sonderpreis in der Kategorie „Game Changer“ verliehen werden.

Ausgewählt wurden die Gewinner von einer Jury aus Persönlichkeiten der Gastronomie-Branche: Marie-Anne Raue, Geschäftsführerin im „Restaurant Tim Raue“ an der Rudi-Dutschke-Straße, Billy Wagner, Inhaber des „Nobelhart & Schmutzig“ an der Friedrichstraße, Foodaktivist Hendrik Haase, Drei-Sternekoch Sven Elverfeld sowie Koch und Öko-Bauernhof-Betreiber Franz Keller.

Komplettiert wird die neunköpfige Jury durch die Berliner Food-Journalisten Lorraine Haist und Per Meurling sowie Alexandra Laubrinus, Geschäftsführerin der Berlin Food Week, und Jan Spielhagen von „B-Eat“ als Vertreter der Initiatoren.

300 Gäste sind zur Verleihung eingeladen worden

Die Verleihung sollte mit 300 geladenen Gästen im Rahmen der Berlin Food Night stattfinden, dem Opening-Event der diesjährigen Berlin Food Week. Das Festival findet vom 21. bis zum 27. Oktober statt. Seit 2014 präsentieren sich hier in der ganzen Stadt Köche, Gastronomen, Food-Entrepreneure, Manufakturen und Marken aus Berlin, Deutschland und der Welt. Sie alle vereint die Berlin-typische Leidenschaft dafür, Neues auszuprobieren, Stile zu mixen und mutige Experimente zu machen.

Und der Spaß daran, die Food-Metropole mit all ihren kulinarischen Facetten zu feiern, zu schmecken und zu erleben. Mit dem Food Mover Award sollte nun erstmals eine Plattform für die junge Bewegung der „New German Cuisine“ geschaffen, deren Akteure gefördert und zum Netzwerken eingeladen werden. Die Ziele des Awards sind es, Wahrnehmung für Genuss und Ernährung als Kulturgut zu schaffen, Begeisterung für die kulinarischen Wurzeln zu wecken und eine Diskussionen über Esskultur in Deutschland anzustoßen.

„Multikulti in Deutschlands Töpfen hat eine lange Tradition“, so Alexandra Laubrinus. „Diese Kombination aus Regionalität und Internationalität bekommt mehr und mehr Aufmerksamkeit. Und die Bewegung hat einen Namen: New German Cuisine.“