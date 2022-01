Bericht: FC Bayern München umfliegt den Flughafen BER

Nachdem dem Fußball-Bundesligisten FC Bayern München im Februar 2021 der Abflug vom Flughafen BER zunächst verwehrt worden war, hat der Deutsche Meister den Airport nun offenbar gemieden. Denn vor dem Spiel am Sonntag gegen Hertha BSC (17.30 Uhr) zog es der Deutsche Meister augenscheinlich vor, in der Provinz zu landen. Das berichtet zumindest die Münchener Zeitung "tz".

Demnach hob das Bayern-Team am Sonnabend um 17 Uhr mit zwei Propellermaschinen von Oberpfaffenhofen in Richtung Potsdam ab. Das Team sei 70 Minuten später am Flugplatz Schönhagen gelandet. Der Flugplatz liegt knapp 30 Kilometer südlich von Potsdam. Danach sei die Mannschaft mit dem Bus zum Hotel Ritz Carlton am Potsdamer Platz gefahren. Der FC Bayern München hat sich bislang dazu nicht geäußert.

Flughafen BER: Chaos-Abreise der Bayern nach Katar

Für den Bundesligisten war im vergangenen Februar die Abreise vom Flughafen BER zu einem Ärgernis geworden. Das Team wollte damals nach dem 1:0 gegen Hertha BSC im Olympiastadion schleunigst vom Flughafen BER in Richtung Katar zur Klub-WM abheben. Der Flieger soll um 23.59 Uhr startklar gewesen sein. Jedoch herrscht in der Zeit von 24 bis 5 Uhr ein Nachtflugverbot. Beim Nachtflugverbot gilt, dass eine Maschine mit dem zeitlichen Beginn abgehoben sein muss. Die Maschine bekam daraufhin keine Starterlaubnis. Diese wird generell von der Flugsicherung erteilt.

Der Bayern-Flug startete letztlich erst mit mehr als sieben Stunden Verspätung und flog zunächst nach München, weil dort die Crew getauscht werden musste. "Wir fühlen uns von den zuständigen Stellen bei der brandenburgischen Politik total verarscht. Die Verantwortlichen wissen gar nicht, was sie unserer Mannschaft damit angetan haben", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der "Bild".