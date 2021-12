Flughafen BER: Mehr Taxis am Airport zugelassen

Das Kontingent von Taxis am Flughafen BER wird aufgestockt. Vor allem in den Randzeiten fehlten bisher Fahrzeuge.

Am Flughafen BER können jetzt mehr Taxis eingesetzt werden.

Kontingent erhöht Mehr Taxis am Flughafen BER zugelassen

Schönefeld. Vom Flugzeug ins Taxi und dann entspannt ans Reiseziel. Dieser Dreiklang wurde in der Vergangenheit am Flughafen Berlin Brandenburg nicht selten gestört. Der Grund: Häufig waren nicht genug Fahrzeuge vor Ort, um vor allem in den geschäftigsten Zeiten ankommende Passagiere aufzunehmen.

100 zusätzliche Taxis aus Berlin

Das soll sich nun ändern, denn am Freitag gab der Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Kapazitäten am BER um 200 ladeberechtigte Taxis aufgestockt werden soll – auf insgesamt 800 Fahrzeuge. Aufgrund der im Vertrag zwischen Berlin und dem brandenburgischen Landkreis festgehaltenen Parität erhalten je 100 Taxifahrerinnen und -fahrer aus beiden Regionen eine Lizenz, Passagiere am Flughafen abzuholen.

Bisher waren jeweils 300 Taxis von beiden Seiten zugelassen. „Diese Erweiterung der Vereinbarung ist notwendig geworden, da im Hauptreiseverkehr deutlich wurde, dass Taxis besonders in den Tagesrandzeiten fehlen“, heißt es als Begründung in der Pressemitteilung. Mit der aktualisierten Vereinbarung werde eine Entspannung der Nachfrage des Taxibedarfs erwartet.

Brandenburger Taxifahrer erhalten Vorfahrtsrecht

Weiterhin wurde die Berliner Taxibranche darüber informiert, dass ab sofort die sogenannte 1-zu-1-Vorfahrtsregelung gilt. Heißt: Die Sammelstelle in Flughafennähe, wo die ladeberechtigten Taxis registriert werden und darauf warten, Richtung Terminal zu fahren, dürfen die Berliner und Brandenburger Taxis nun nur noch abwechselnd verlassen.

„Früher war es so, dass wenn ich als Hundertster an der Reihe war, auch als Hundertster rauskam“, erklärt Hayrettin Simsek, zweiter Vorsitzender der Taxi-Innung Berlin. Diese Regelung sei seiner Meinung nach getroffen worden, damit die Fahrerinnen und Fahrer aus Brandenburg keinen Nachteil hätten. Von APCOA, dem Unternehmen, das die Taxis am Flughafen managt, habe Simsek erfahren, dass der Landkreis Dahme-Spreewald maximal 160 zugelassene Fahrzeuge für den BER hätte. „Die können das Kontingent von 400 gar nicht erreichen.“

Kritik an bisheriger Vereinbarung

Die Vereinbarung zwischen der Berliner Senatsverkehrsverwaltung und dem Landkreis Dahme-Spreewald war von Berliner Seite von Anfang an auf Kritik gestoßen. Auf die bisher 300 zugelassenen Taxis für den BER kommen rund 7000 Taxikonzessionen in Berlin, wohingegen sich im brandenburgischen Teil circa 1000 Taxis, um eine Ladeberechtigung bewerben können. So forderte der Geschäftsführer der Funkzentrale Taxi Berlin, Hermann Waldner, bereits Ende Oktober, dass mindestens 1500 Fahrzeuge für die Abholung von Flughafengästen bereitstehen müssten.

Die Begrenzung bei Lizenzen hinderten einige Berliner Fahrer aber nicht, sich trotzdem an den Flughafen zu begeben und den ladeberechtigen Taxis die Passagiere wegzuschnappen. Dies führte des Öfteren zu verbalen, aber auch physischen Auseinandersetzungen. Mit der neuen Regelung befürchtet Simsek zukünftig noch mehr Konflikte.