Flughafen BER - Flughafenchef hört auf – und braucht noch zwei Milliarden

Berlin. Vor vier Jahren hat Engelbert Lütke Daldrup die Aufgabe übernommen, den BER als Chef der Flughafengesellschaft fertig zu bauen. Er wechselte vom Aufsichtsrat an die Spitze des Unternehmens. Jetzt kündigt er seinen vorzeitigen Abschied an.

Berliner Morgenpost: Herr Lütke Daldrup, am Freitag tagt der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft. Wird er die von Ihnen geforderte Eigenkapitalzuführung unterstützen?

Engelbert Lütke Daldrup: Der Aufsichtsrat wird am Freitag den Businessplan beraten. Dieser basiert darauf, dass wir aufgrund der Corona-Pandemie die Flughafenfinanzierung neu strukturieren müssen. Das soll über eine Teilentschuldung passieren.

Über welche Summe reden wir dabei?

Wir schlagen eine Teilentschuldung durch die Gesellschafter von insgesamt 1,1 Milliarden Euro über mehrere Jahre vor. Damit werden wir das eingesetzte Fremdkapital von über drei Milliarden Euro reduzieren. Durch die Teilentschuldung soll sichergestellt werden, dass wir den Kapitaldienst bei normalem Geschäft selber tragen können, dass die Flughafengesellschaft wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Mitte der 2020er-Jahre wollen wir wieder kapitalmarktfähig sein, uns also aus eigener Kraft finanzieren können. Ab diesem Zeitpunkt bräuchten die Gesellschafter die Flughafengesellschaft also nicht mehr zu unterstützen.

Sind diese 1,1 Milliarden Euro denn alles, was die Gesellschafter noch zahlen müssen?

Unser Konzept beruht auf drei Komponenten. Die eine ist die Teilentschuldung. Die zweite ist die Liquiditätshilfe für die folgenden Jahre bis 2025. Die beläuft sich auf knapp 800 Millionen Euro. Hinzu kommen noch Corona-Kredite, die bereits an die Gesellschaft ausgereicht wurden. Diese sollen 2023 in Eigenkapital umgewandelt werden. Diese Darlehen waren immer als Unterstützung gedacht. Sie konnten aber wegen der Regeln des europäischen Beihilferechts bis auf 100 Millionen Euro zunächst nicht als Zuschuss gewährt werden.

Wenn die Finanzlücke gestopft ist, haben Sie ja eigentlich Ihre Aufgaben erfüllt. Der BER ist fertig und kann sich, wenn auch in der Krise, entwickeln. Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Ich bin jetzt vier Jahre im Unternehmen. Zunächst hatte ich nur einen Drei-Jahres-Vertrag, den ich verlängert hatte bis März 2022, um auch über die Inbetriebnahme des BER hinaus die Gesellschaft in sichere Bahnen zu lenken. Der BER ist eröffnet. Wir hatten durch die Corona-Krise natürlich eine besondere Herausforderung. Und haben sie immer noch. Mit dem Businessplan haben wir jetzt aber die Weichen gestellt und intern ein großes Restrukturierungsprogramm aufgesetzt. Wir haben Personal reduziert, Kosten eingespart, uns Investitionszurückhaltung auferlegt. Meine Aufgaben sehe ich im Wesentlichen erfüllt. Deshalb habe ich die Gesellschafter und den Aufsichtsrat gebeten, im September 2021 aufhören zu dürfen, einige Monate eher als geplant. Ich hoffe, dass der Aufsichtsrat diesem Wunsch entspricht.

Haben Sie keine Lust mehr, einen Airport ohne Flugverkehr zu managen und zu warten, bis die Krise irgendwann vorbeigeht?

Wir werden in diesem Jahr wieder mehr als zehn Millionen Passagiere befördern. Die ersten Monate 2021 waren extrem schwach, aber ab dem Sommer sollte es eine deutliche Besserung der Verkehrszahlen geben. Wir haben uns auch in Deutschland auf den Pfad der Lockerungen begeben. Wir werden Impfungen und Tests bekommen. Das ist alles schwierig, aber zum Sommer und Herbst erwarten wir wieder deutlich mehr Geschäft. Insofern stehen auch dem Flughafen wieder bessere Zeiten bevor.

Wie sehr nerven Sie die dauernden Vorwürfe, Sie würden die wahren Verhältnisse verschleiern und finanzielle Altlasten aus der Bauzeit über die Corona-Hilfen ausgleichen lassen?

Diese Vorwürfe sind schlichtweg falsch. Wir sind sehr transparent. Acht Instanzen behalten das Unternehmen parallel im Auge. Das sind die drei Rechnungshöfe von Berlin, Brandenburg und vom Bund sowie die drei Finanzverwaltungen. Dazu haben wir einen Wirtschaftsprüfer und ein zusätzliches Prüfungsunternehmen, das den Businessplan noch einmal anschaut. Ich habe immer ein sehr entspanntes Verhältnis dazu gehabt und die Rechnungshöfe sogar vor einem halben Jahr zur Prüfung eingeladen. Wir haben absolut nichts zu verbergen.

Wären Sie auch gegangen, wenn es die Krise nicht gäbe und am BER weitere Ausbauschritte anstünden?

Es gab für mich immer eine begrenzte Perspektive und einen klaren Auftrag in dieser Funktion. Meine Aufgabe bestand in erster Linie darin, den Flughafen fertig zu bauen und dafür meine Expertise und meine ganze Kraft einzubringen. Zusätzlich müssen wir den Flughafen auf eine solide finanzielle Basis stellen. Aber: Wir sehen in der Corona-Krise Licht am Ende des Tunnels. Jetzt gibt es andere im Unternehmen, die die Arbeit qualifiziert fortsetzen können.

Werden Sie eine Nachfolgeregelung vorschlagen?

Das ist nicht meine Aufgabe. Aufsichtsrat und Gesellschafter werden sich darum kümmern.

Sie werden im Oktober 65. Gehen Sie jetzt in den Ruhestand oder haben Sie noch berufliche Pläne?

Wenn der Aufsichtsrat meinem Wunsch entspricht und ich im September aufhören kann, werde ich einen Monat später 65 und habe in der Tat das Rentenalter erreicht. Ich werde dann sicher nicht ganz untätig sein, aber nicht mehr in einer solchen Funktion.

