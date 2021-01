Stromschläge am BER: Verdi fordert Schließung von Terminal 1

Schon mehr als 60-mal kam es laut der Gewerkschaft Verdi an den Gepäckkontrollen am BER zu Unfällen durch Stromschläge.

Steht Berlins neue Berliner Hauptstadtflughafen vor dem zwischenzeitlichen Aus? Die Gewerkschaft Verdi zumindest fordert, den Betrieb am erst Ende Oktober eröffneten Terminal 1 schon wieder einzustellen. Grund sind anhaltende Arbeitsunfälle durch Stromschläge bei Sicherheitsmitarbeitern an den Passagierkontrollen. Wie die Gewerkschaft mitteilt, berichteten die Beschäftigten von starken Schmerzen, Taubheitsgefühl und Benommenheit als Folge der elektrostatischen Entladungen an den Geräten der Handgepäckkontrollen der Passagiere.

Verdi: Bislang 60 Arbeitsunfälle durch Stromschläge am BER

Die Stromschläge seien teils so stark, dass Mitarbeiter per Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser hätten transportiert werden mussten. Die behandelnden Ärzte hätten bei einigen Betroffenen eine Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Stromschläge festgestellt und die Mitarbeiter krankgeschrieben. Insgesamt, so die Gewerkschaft, soll es bereits mehr als 60 Unfälle gegeben haben. Alleine am 6. Januar habe es demnach elf dokumentierte Fälle gegeben, in vier davon sei es zu entsprechenden Rettungseinsätzen gekommen.

Die Unfälle seien an allen Geräten der Gepäckkontrollen im Terminal 1 am neuen Flughafen BER aufgetreten, erklärt Verdi. Verantwortlich für die vom Unternehmen Securitas durchgeführten Sicherheitskontrollen und Geräte ist die Bundespolizei. Auf bereits im Dezember bekannt gewordene Fälle von Stromschlägen hatte die Bundespolizei reagiert, indem spezielle Schlüsselanhänger an die Mitarbeiter ausgegeben wurden. Dadurch solle die schmerzhafte Entladung verhindert werden. Der gewünschte Erfolg sei bislang jedoch ausgeblieben, genau wie beim Einsatz spezieller Fußmatten, sagte der zuständige Landesbezirksfachbereichsleiter bei Verdi, Benjamin Roscher: „Bisher haben alle Versuche der Bundespolizei und des Sicherheitsbetriebs zu keiner Lösung geführt.“

Verdi will Flugbetrieb zu den Terminals 2 oder 5 verlegen

Das Verhalten des Unternehmens und der Bundespolizei sei „grob fahrlässig“. Außerdem belasteten die Rettungswageneinsätze und die Einlieferungen in die Krankenhäuser das aufgrund von Corona sowieso schon stark angespannte Gesundheitssystem zusätzlich.

Aus Sicht der Gewerkschaft gibt es daher aktuell nur eine Möglichkeit: „Als Gewerkschaft fordern wir, die Arbeiten an den betroffenen Geräten sofort und solange einzustellen, bis die technische Ursache für die Arbeitsunfälle gefunden und zweifelsfrei abgestellt ist“, sagte Roscher. Stattdessen solle der coronabedingt schwache Flugverkehr über den alten Schönefelder Flughafen, das heutige Terminal 5, abgewickelt werden. Ansonsten, so Roscher, sei auch eine vorzeitige Inbetriebnahme des bereits fertigen, bislang aber nicht eingesetzten Terminals 2 möglich. Hauptsache weg aus Terminal 1, so die Devise. „Aufgrund des ohnehin sehr niedrigen Passagieraufkommens käme es durch die Einstellung der Kontrolltätigkeiten im Terminal 1 noch nicht einmal zu Einschränkungen des Flugverkehrs“, sagte Roscher.