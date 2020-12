Flughafen BER: Besucherterrasse wird kostenpflichtig

Wer sich startende und landende Flieger am BER aus der Nähe von der Besucherterrasse ansehen möchte, muss dafür künftig das Portemonnaie zücken. Ab 1. Januar 2021 wird der Zugang zur Aussichtsplattform am neuen Hauptstadtflughafen kostenpflichtig, wie Sabine Deckwerth, Sprecherin der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) bestätigte.

BER: Zugang zur Besucherterrasse kostet ab Januar drei Euro

„Das war von Anfang an geplant“, sagte Deckwerth. „Wir haben den Zugang nur in den ersten Wochen kostenfrei gemacht, damit die Berliner den Flughafen kennenlernen und den Blick erleben können.“ Ab Januar werden daher drei Euro fällig, wenn Besucher von der Terrasse auf das Rollfeld blicken wollen. Deckwerth sieht darin keine Besonderheit. Auch in Tegel und am Flughafen Schönefeld hätten die Besucherterrassen im Normalfall Eintritt gekostet. Ähnlich sehe es bei anderen Flughäfen in Deutschland aus. „Das die Terrassenzugänge kosten, ist üblich.“ In Tegel seien daher auch drei Euro für den Besuch fällig geworden. Das habe sich erst seit Oktober dieses Jahres geändert gehabt. „Am Flughafen Tegel war der Zugang nur seit Oktober frei, damit die Menschen Abschied nehmen können“, erklärte Deckwerth.

Bislang 75.000 Personen auf der Besucherterrasse am BER

Nicht offen ist derzeit die Besucherterrasse am ehemaligen Flughafen Schönefeld. Daran werde sich auch nichts mehr ändern, bis der Betrieb des heutigen Terminals 5 im kommenden Jahr pausiert wird. Und eine weitere Änderung kommt auf die Schaulustigen zu: Ab Januar komme nur noch auf die Besucherterrasse am BER, wer zuvor auf der Internetseite der FBB ein Ticket gekauft hat, sagte die Sprecherin. Geöffnet werde das Online-Portal am 21. Dezember.

Bislang hätten seit Eröffnung des BER am 31. Oktober rund 75.000 Personen die Terrasse auf dem Dach des neuen Hauptstadtflughafens aufgesucht. Besonders am Eröffnungswochenende bildeten sich vor dem Zugang lange Schlangen. Über die Weihnachtstage rechne die FBB nun erneut mit einem erhöhten Andrang. „Wir gehen davon aus, dass dann viele Berliner da mal gucken kommen“, sagte Deckwerth. Die Öffnungszeiten blieben auch in dieser Zeit gleich, täglich von 9 bis 22 Uhr.