Coronavirus: Der Flughafen BER fährt ein Stück weit runter

Schönefeld . Die gute Nachricht konnte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup seinen Aufsichtsräten gleich zu Beginn der Sitzung verkünden. Die Inbetriebnahme des neuen Flughafens BER ist am Monatsbeginn ohne Pannen verlaufen. „Das haben wir sehr positiv zur Kenntnis genommen“, sagte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider danach in der Video-Pressekonferenz. Der Flughafen habe sich zu einem Ausflugsziel entwickelt, berichtete Lütke Daldrup. Schon 6000 Schaulustige waren auf der Besucherterrasse. Noch ist sie gratis. Ab dem kommenden Jahr werden drei Euro Eintritt verlangt.

2021 werden nur zwölf Millionen Passagiere am BER erwartet

Es hätte also alles gut sein können beim ersten Treffen der Kontrolleure im BER-Zeitalter. Wenn nicht die Corona-Pandemie die größte Krise des weltweiten Luftverkehrs ausgelöst hätte. Musste sich der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) in den vergangenen Monaten und Jahren selbst erzeugten Dramen wie Brandschutzmängeln und Baupannen widmen, überlagerte nun die unsichere Zukunftsperspektive die Stimmung.

„Die Erholung wird nur sehr langsam vonstatten gehen“, bremste Lütke Daldrup die Erwartungen. Für 2020 rechnet er mit 9,1 Millionen Passagieren, nach 36 Millionen im Vorjahr. Für 2021 werden zwölf Millionen erwartet, etwas weniger als noch im Sommer erhofft.

Zwei Nullrunden, dafür Jobsicherheit für FBB-Mitarbeiter

Der Flughafenchef hat den Kontrolleuren vorgestellt, wie er die FBB durch die Krise lotsen möchte. Wichtiger Baustein dafür ist ein „Zukunftssicherungs-Tarifvertrag“ für die Mitarbeiter, den der Flughafen mit den Gewerkschaften abgeschlossen hat. Zwei Jahre lang wird die Belegschaft auf Gehaltserhöhungen verzichten. Im Gegenzug sagt die Geschäftsführung zu, den angekündigten Personalabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen zu bewerkstelligen. Sollte sich die Lage der Luftfahrt entweder zum Schlechten oder zum Besseren verändern, steht beiden Seiten Anfang 2022 ein Sonderkündigungsrecht zu.

In den kommenden Jahren bis 2025 soll die Belegschaft von fast 2200 im Vorjahr um 500 Mitarbeiter schrumpfen. Schon jetzt sind 120 Leute weniger an Bord als ursprünglich geplant, weil befristete Verträge ausgelaufen und freie Stellen nicht wieder besetzt wurden.

Beschäftigte gehen wieder bis weit ins nächste Jahr hinein in Kurzarbeit

Lütke Daldrup wird ab Dezember auch wieder Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und rechnet damit, dass das ganze Jahr 2021 so bleiben wird. Während der Inbetriebnahme des BER, dem Umzug und der Schließung von TXL waren alle im Einsatz. Das ist angesichts des bescheidenen Verkehrs derzeit nicht nötig. Die Flughafengesellschaft stockt dabei die Zahlungen der Arbeitsämter auf 90 Prozent des Gehalts auf.

Die Krise lässt den Flughafenchef auch darüber nachdenken, wie er die derzeit viel zu üppige Infrastruktur schrumpfen kann. So groß sind die Spielräume nicht, denn Flughäfen sitzen auf rund 80 Prozent Fixkosten, während die Airlines etwa die Hälfte ihrer Kosten sparen können, indem sie ihre Jets am Boden und die Belegschaft in Kurzarbeit lassen.

BER-Terminal 5 und die Südbahn werden stillgelegt

Wie berichtet, will Lütke Daldrup deshalb den inzwischen als Terminal 5 des BER firmierenden alten Flughafen Schönefeld an März zunächst für ein Jahr vom Netz nehmen , um so bis zu 25 Millionen Euro einzusparen. Die Fluggesellschaften, darunter Ryanair und Wizz, sollen zum BER umziehen.

Zudem wird die südliche Startbahn vorübergehend stillgelegt. Auch das spart laut Lütke Daldrup 50 Mitarbeiter ein, in den Operations und bei der Flughafenfeuerwehr. Diese ist verpflichtet, jeden Ort der Rollbahn in drei Minuten erreichen zu können. Bei nur einer Piste geht das mit weniger Dienstkräften.

Trotz der erheblichen Einsparungen, die der Flughafenchef allein für 2020 auf 75 Millionen Euro bezifferte, bleibt der Finanzbedarf der FBB enorm. Das Management rechnet für 2021 mit Corona-bedingten Einnahmeausfällen von 380 Millionen Euro. Sollten die Gesellschafter diese Verluste ausgleichen, sei es auch möglich wie geplant 2025 schwarze Zahlen zu schreiben.

2021 braucht der BER bis zu 660 Millionen Euro Staatshilfen

Wie viel die Steuerzahler wirklich nachschießen müssen, hängt von den eigenen Einsparerfolgen ab. Neben den Auswirkungen der Corona-Krise waren ohnehin weitere Finanzhilfen vorgesehen, um die Restkosten des BER-Baus zu schultern. Insgesamt haben die Gesellschafter für 2021 schon 660 Millionen Euro zunächst als Darlehen zugesagt.

Die ganze Rechnung steht und fällt mit der Frage, die derzeit niemand beantworten kann. Wann haben die Menschen wieder Lust, durch die Welt zu jetten? Noch im Sommer war die Luftfahrtbranche optimistischer gewesen und rechnete mit immerhin der Hälfte des Vorkrisen-Verkehrs. Jetzt geht man von einem Drittel aus. Einige in der Branche fürchten sogar, es könne bis 2027 dauern, um wieder auf das alte Niveau zu kommen.

