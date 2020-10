Missglückte BER-Eröffnung: Die abgesagte Party

Schönefeld. Ob ich mal rasch raus nach Schönefeld fahren könne, so der Wunsch der Chefin am Morgen des 8. Mai 2012, einem Dienstag. Die Flughafengesellschaft habe kurzfristig eine Pressekonferenz anberaumt. Nichts Ungewöhnliches in dieser Zeit. Der neue Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) befand sich ja offiziell auf der Zielgeraden. 40.000 Einladungen für eine große Eröffnungsparty mit der Bundeskanzlerin am 24. Mai waren längst in alle Welt verschickt. Doch der Blick auf die Namensschilder, die im BER-Infozentrum für die Pressekonferenz aufgestellt waren, ließ ahnen: Hier werden keine neuen Details etwa für den Umzug der Airlines von Tegel nach Schönefeld bekannt gegeben. Denn neben den Flughafen-Geschäftsführern Rainer Schwarz und Manfred Körtgen hatten auf dem Podium auch der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit (SPD) und Brandenburgs Regierungschef Matthias Platzeck (SPD) Platz genommen.

Schwarz blieb es vorbehalten, die schlechte Nachricht zu verkünden. Die BER-Eröffnung am 3. Juni müsse ausfallen, Probleme beim Brandschutz würden eine Inbetriebnahme nicht zulassen. Man wolle da kein Risiko eingehen. Erst Stille, dann ging ein Raunen durch den Saal. Es war ja nicht so, dass es zuvor keine Hinweise auf Probleme und Pfusch am BER gab. Gerade wir Journalisten hatten immer wieder erhebliche Zweifel am verkündeten Baufortschritt geäußert. Doch waren diese von der Flughafengesellschaft stets vehement zurückgewiesen worden. Noch wenige Tage zuvor hatte Schwarz in einem Interview mit der Berliner Morgenpost auf die Frage, ob er sicher sei, dass am 3. Juni alles fertig ist, geantwortet, dass „in irgendwelchen Lagerräumen oder im Keller“ sicher noch Handwerker tätig seien. Doch alle Arbeiten würden rechtzeitig zur Eröffnung fertig sein. Später sollte sich herausstellen, dass Schwarz und auch BER-Aufsichtsratschef Wowereit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Interviews am 6. Mai bereits wussten, dass die zuständige Baubehörde dem Airport wegen gravierender Bau- und Brandschutzmängel keine Genehmigung erteilen würde. Wowereit tat am 8. Mai dennoch überrascht. Er habe bis zuletzt daran geglaubt, dass der Flughafen termingerecht fertig werde, sagte er. Platzeck, Wowereits Stellvertreter im Aufsichtsgremium, begriff die Dimension der Absage nicht. Der neue Flughafen werde spätestens in der zweiten Augusthälfte 2012 in Betrieb gehen. Eine Hoffnung, die sich schon bald zerschlug. Wie auch die Festlegung von vier weiteren Eröffnungsterminen.Thomas Fülling

*

Der 8. Mai 2012 war ein stürmischer Tag. Typisches Aprilwetter lag über der Stadt. Regen und Wind peitschten durch die Straßen. Schon am Montag hatte es erste Gerüchte gegeben, die sich an diesem Dienstagmorgen verdichteten: Kann es wirklich sein, dass Flughafenchef Rainer Schwarz noch am Sonntag im Interview mit der Berliner Morgenpost über den Umzug von Tegel nach Schönefeld und die Eröffnung des Flughafens sprach und nur zwei Tage später alles Makulatur ist? Ein Großkampftag für die Redaktion kündigte sich an. Ich fuhr zum Roten Rathaus, wo der Senat tagte – und war nicht allein. Ein ganzer Pressetross hatte sich am Seiteneingang eingefunden, da, wo die Journalisten normalerweise das Rathaus betreten. Doch anders als sonst, ließ man uns nicht rein. Es fühlte sich wie eine vorsorgliche Bestrafung für die kommende Berichterstattung an. Wenn die Medien schon ausführlich über das Desaster berichten, dann sollten sie wenigstens ein wenig mitleiden. So blieben wir draußen stehen und froren stundenlang. Der damalige Regierungssprecher Richard Meng rechtfertigte sein Aussperren damit, man wolle nicht, dass Journalisten sich frei im Rathaus bewegten … Alle Versuche, hineinzukommen, scheiterten. Es dauerte dann nicht mehr lange, bis Flughafenchef Schwarz die legendäre Pressekonferenz mit den Worten eröffnete: „Wir mussten nun leider feststellen…“ Der Rest ist Geschichte – und die Füße wieder warm.“ Jens Anker

*

„Wir hatten in der Morgenpost schon alles geplant für die BER-Eröffnung – die große Serie zum neuen Flughafen, die große Grafik mit dem Terminal, die Doppelseite zum Umzug von Tegel nach Schönefeld in nur einer Nacht, die großen Reportagen. Wir Journalisten waren leider nicht skeptisch geworden, als uns erzählt wurde, dass rund 700 Personen im BER an den Türen stehen sollen, um diese im Brandschutzfall zu öffnen oder zu schließen. Wir glaubten den Aussagen des Flughafenchefs Rainer Schwarz, der uns noch am 6. Mai in einem großen Interview auf die Frage, ob er schlaflose Nächte vor dem Umzug habe, geantwortet hatte, nein, die habe er nicht. Zwei Tage später die Absage, wir konnten es kaum glauben. Eröffnung dann also im August? Thomas Fülling, unser Verkehrsredakteur, und ich standen am Abend des 8. Mai in der Redaktion zusammen – und fragten uns, ob das wohl simmen kann. Es stimmte nicht. Im August spekulierten wir, ob die Eröffnung dann im Jahr 2013 oder 2014 erfolgen werde. Es schien uns lange hin. Dass es acht Jahre dauern würde, das war im Mai 2012 völlig außerhalb unserer Vorstellungskraft. Und in den vielen Kommentaren zu den Problemen am BER ging es irgendwann nur noch darum, dass der Airport eröffnet – irgendwann.Christine Richter

*

Die Berliner Morgenpost hatte in den Wochen vor der Eröffnung des BER täglich über die Fortschritte auf der Baustelle berichtet. Dass die Brandschutzanlage dabei eine wichtige Rolle spielte, war schon damals allen klar. Umso interessierter war ich als Reporterin natürlich, beim sogenannten Entrauchungstest dabei zu sein und hatte mich deshalb rechtzeitig dafür angemeldet. Der Test sollte schließlich beweisen, dass im Falle einer Brandkatastrophe Rauch, der ja normalerweise nach oben steigt, aus dem gesamten Hauptterminal vom kleinsten bis zum größten Raum nach unten abgeführt und durch unterirdische Kanäle über hunderte Meter weit weg geführt werden kann. Genau daran hatten Fachleute immer wieder Zweifel angemeldet.

Doch kurz vor dem Termin teilte der damalige Flughafensprecher mit, ich könne leider nicht daran teilnehmen, die Feuerwehr wolle aus Sicherheitsgründen keine Besucher beim Test zulassen. Das sei aber nicht so schlimm, er werde Augen und Ohren für mich offenhalten und mir hinterher genau Bericht erstatten, wie es gelaufen sei. Und das tat er dann auch: Anschaulich schilderte er mir, wie der Rauch tatsächlich nicht nach oben gestiegen, sondern binnen kürzester Zeit nach unten abgesaugt wurde. Alles habe genau so funktioniert wie in den Simulationen zuvor berechnet. Und ich habe das geglaubt. Dass Pressesprecher die Wahrheit gerne verschweigen, das kannte ich. Aber dass sie einem aktiv Märchen aufbinden, das war mir bis dahin noch nie passiert. Isabell Jürgens